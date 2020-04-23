Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» вже встиг полюбитися тисячам телеглядачів! Але що ж станеться в 7 і 8 серіях? Читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Тетяну привозять в ізолятор тимчасового утримання, адвокат просить її визнати свою провину в смерті породіллі Никифорової частково. Між Тетяною та Ігорем відбувається серйозна розмова. Всі проти Скворцової. Але чи зізнається вона в тому, чого не робила, і чи зможе зберегти сім’ю?

Над Тетяною триває суд. Акушерка і адвокат думають, що кардіограму підробили. Адвокат вважає, що саме час підключати журналістів, щоб виграти справу, а Тетяна просить його зв’язатися з родичами Дмитра. До Дмитра в лікарню приходить його колишня дружина Оля, яку він представляє своєю сестрою.

Дивіться в 7 і 8 серіях «Акушерки» на телеканалі СТБ вже сьогодні о 20:15!

Video: «Акушерка»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс) Серіал Акушерка - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 23.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

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