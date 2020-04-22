У 7 випуску романтичного проєкту «Холостяк»-10 відбулася вечірка, на яку приїхали найближчі друзі учасниць. Однак до Дани приїхала не подружка-пліткарка, а … Ігор. Чи існує дружба між чоловіком і жінкою? А також, що насправді між Ігорем і Даною, — з’ясовував незмінний ведучий Григорій Решетник.

Реакція Макса на приїзд Даниного друга була очевидною. Ба більше, і друг Холостяка, і сам ведучий засумнівалися: а чи справді це просто приятель дівчини? Щоб з’ясувати, що насправді відчуває Ігор до Дани, Григорій поставив кілька запитань.

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«Вона не мій ідеал. Ну, по-перше, мені не подобається її волосся (сміється. — Прим. ред.). Тобі має подобатися людина, ти повинен її хотіти. З Даною у мене такого немає».

Video: Чи існує дружба між чоловіком і жінкою, дізнавався Григорій Решетник У 7 випуску проекту Холостяк 10 до Дани приїхав її друг. Ексклюзивне відео реаліті Холостяк 2020 дивіться в матеріалі

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