Сьогодні, 22 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». На третій день учасниці вирушать у гості до дружини «Холостяка» Олександри, яка від народження привчає своїх дітей до режиму. Які оцінки поставлять учасниці Саші, і чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що вона ‒ нещасна? Детальніше читайте в матеріалі.

В 11 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому учасниці були обурені жорстким режимом, якого дотримується Саша?

Які факти з життя Сашиного чоловіка-спортсмена ввели учасниць у ступор?

Як учасниці відреагують, коли дізнаються, хто Сашин чоловік?

Який сюрприз мам-конкуренток просто обурив Сашу?

Чому Дмитро Карпачов вважає, що Олександра ‒ нещасна?

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Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 11 випуск проєкту від 22.04.2020 Супермама 11 випуск: Чому Дмитро Карпачов вважає, що Саша - нещасна

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