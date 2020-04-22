«Супермама» 11 випуск: На які жертви пішла Саша, щоб стати дружиною «Холостяка» Дмитра Черкасова

Сьогодні, 22 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 11 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання протягом тижня будуть оцінювати одна одну. На третій день проєкту учасниці вирушили в гості до Саші ‒ дружини «Холостяка». Чому суперниці вважають, що Саша повністю розчинилася в чоловікові? І після чого ведучий проєкту Дмитро Карпачов вирішив, що вона ‒ нещасна?

Саша ‒ дружина чинного чемпіона і «Холостяка» Дмитра Черкасова. А ще вона мама двох дітей ‒ 3-річного Тимофія і 10-місячного Марка. Життя всієї родини повністю побудоване навколо режиму Дмитра. Але чи настільки важливий режим у вихованні дітей? У цьому вирішив розібратися мам-контроль, який уже поспішає в гості до Саші.

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Учасниці дуже здивувалися тому, що Саша зустріла їх у домашньому одязі і без макіяжу. Однак жінка вважає, що таким чином вона спробувала показати, яким є її життя насправді. Також вона розповіла про те, якого режиму дотримується її сім’я. Але учасниці не зрозуміли такої відповідальності, адже Саша постійно готує, прибирає, займається дітьми і чоловіком.

Також конкурентки були обурені тим, що Саша дуже мало приділяла їм уваги. Замість цього жінка постійно була зайнята дітьми: готувала їжу, годувала, вкладала спати, а ще мила підлогу. Королеві краси Даші навіть здалося, що це неввічливо, адже вона вважає, що весь світ не повинен обертатися навколо дітей. Однак у господині дому щодо цього інша думка.

«Я не повинна обмежувати своїх дітей тільки тому, що до мене прийшли якісь дівчата», ‒ каже Саша.

Під час ревізії мами знайшли в холодильнику заморожені продукти, призначені для дітей. Конкурентки не зрозуміли, чому для чоловіка Олександра готує тільки свіжу їжу, а для дітей ‒ може щось розморозити.

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Коли ж додому повернувся Дмитро Черкасов, учасниці трохи здивувалися. Їм здалося, що Саша дуже ревнує свого чоловіка до інших жінок і повністю поглинена ним на шкоду своїм інтересам. Однак Саша впевнена у протилежному.

«Та якби в них був такий чоловік, то вони б навколішки повзали і все б робили для його комфорту», ‒ зауважила Саша.

Перед вечерею учасниці приготували господині невеличкий сюрприз. Вони захотіли влаштувати дівич-вечір із перевдяганням та музикою. Однак Саша таку ідею не оцінила і попросила вимкнути музику на телефоні, бо вона може налякати чи розбудити її дітей і перебити здоровий сон Діми.

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Але що скаже Дмитро Карпачов під час особистої зустрічі з Сашею і чому він запропонує їй відмовитися від боротьби за звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці в 11 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 11 випуск: На які жертви пішла Саша, щоб стати дружиною «Холостяка» Дмитра Черкасова Супермама 11 випуск: На які жертви пішла Саша, щоб стати дружиною Холостяка Дмитра Черкасова і чому Дмитро Карпачов вважає, що Саша - нещасна

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