70-річний американський актор Річард Гір став батьком утретє. Радісну новину повідомило видання «HOLA!». Подробиці читайте в матеріалі.
Голлівудський актор Річард Гір утретє став батьком. Як повідомило видання «HOLA!», його 36-річна дружина Алехандра Сільва народила другого сина. Поки що ім’я дитини не розголошується, але відомо, що малюк народився абсолютно здоровим. Першого сина Алехандра народила в лютому минулого року.
Нагадаємо, для Річарда Гіра це вже третя дитина. 70-річний актор уже виховує 20-річного сина Гомера, який народився у шлюбі з акторкою Кері Лоуелл.