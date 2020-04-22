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Річард Гір став батьком утретє

22.04.2020

70-річний американський актор Річард Гір став батьком утретє. Радісну новину повідомило видання «HOLA!». Подробиці читайте в матеріалі.

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Голлівудський актор Річард Гір утретє став батьком. Як повідомило видання «HOLA!», його 36-річна дружина Алехандра Сільва народила другого сина. Поки що ім’я дитини не розголошується, але відомо, що малюк народився  абсолютно здоровим. Першого сина  Алехандра народила в лютому минулого року.

Нагадаємо, для Річарда Гіра це вже третя дитина. 70-річний актор уже виховує 20-річного сина Гомера, який народився у шлюбі з акторкою Кері Лоуелл.

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