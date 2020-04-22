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Розчарування Макса і провальне побачення: чим здивує 8 випуск «Холостяк»-10

22.04.2020

Уже цієї п’ятниці, 24 квітня, вийде 8 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Христина і Настя отримали від Макса по 25 тисяч гривень на організацію індивідуального побачення. Однак щось піде не так, і чиясь зустріч стане справжнім розчаруванням для Холостяка.

«Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли в них усе для цього є. Можливо, в такий спосіб я зможу пізнати їх ще трішки більше», — коментує рішення Холостяк.

Незважаючи на отриманий бюджет і привілеї, Христина запропонує Максу… піти до неї додому!

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А ось Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона вирушить на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є у неї майбутнє з Холостяком.

«На цьому побаченні ми повинні вирішити, наскільки ми підходимо одне одному, сумісні ми чи ні. Я підійшла до організації побачення дуже серйозно і відповідально», — скаже Настя.

  • Чиє побачення стане для Макса цілковитим розчаруванням?
  • Чи правильно зрозумів Холостяк наміри Христини?
  • Які прогнози дасть астролог? 
  • Та невже головний герой попрощається з кимось ще до Церемонії троянд?

Дивіться цієї п’ятниці, 24 квітня, о 19:00 у романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ.

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