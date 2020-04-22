Сьогодні, 22 квітня, особливий день як мінімум для однієї талановитої людини. Свій день народження відзначає справжній професіонал кулінарного мистецтва і ведучий телеканалу СТБ Володимир Ярославський. Що суддя «МастерШеф. Професіонали» думає про свій вік? Дізнаєтеся в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У те, що мужньому ведучому проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 сьогодні виповнився 41 рік, віриться насилу! Секрет Володимира простий: здоровий спосіб життя і любов до своєї справи. Цього року шеф небагатослівний у Instagram і свою нову вікову позначку прокоментував коротко:

«Просто сьогодні 41 …»

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Редакція сайту STB.UA долучається до всіх привітань і бажає Володимиру Ярославському здоров’я, кохання, щастя і побільше сонячних днів!

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