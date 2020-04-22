Зовсім скоро, 4 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного проєкту «Упереджене ставлення», автором якого виступила відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Виробництвом серіалу займалася компанія Artforms Production. У чому ж особливість нової картини і чим зачепить нас історія? Відповіді – в матеріалі.

Уже відомо, що серіал «Упереджене ставлення» вийде відразу після «Акушерки» і буде йти у слоті «СТБ Серіал» (з понеділка по четвер о 20:15). «Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталія Горенко – в минулому успішна слідча, працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив відносин зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років.

Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «зайвою принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину привозять тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю.

Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета – знайти вбивцю сина.

Не пропустіть прем’єру головного детективного серіалу цієї весни «Упереджене ставлення» вже 4 травня о 20:15 на телеканалі СТБ!

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