Відома українська актриса театру і кіно та зірка костюмованої драми «Кріпосна» Ольга Сумська вдруге стала бабусею. Деталі читайте в матеріалі.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вдруге стала бабусею. Її дочка Антоніна Паперна народила другу дитину. Поки що вона не розголошує всі подробиці цієї радісної події. Однак стало відомо, що донька Ольги Сумської народила здорового малюка 21 квітня.

Також про поповнення в родині повідомив чоловік Антоніни, російський актор Володимир Яглич, який розмістив на своїй сторінці в Instagram нехитре фото з мультфільму.

Нагадаємо, що у пари вже є спільна дочка Єва.

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