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Не забарилися: Музика гурту Сloudless звучить саундтреками в «Холостяку»

22.04.2020

Гурт Сloudless нещодавно гучно заявив про себе в рамках Нацвідбору на Євробачення, після чого феноменально потрапив у ротації топових радіостанцій, випустив ремікс із резидентом радіо NRJ та увійшов у чарти Хіт FM, FDR, Kiss Fm. Незважаючи на те, що через карантин хлопцям довелося скасувати тур і перший сольний виступ у Києві, Cloudless продовжує дивувати шанувальників.

Нещодавно музика гурту Сloudless прозвучала у відомому шоу «Холостяк»-10 на каналі СТБ. Під час романтичної вечері Максима та Вікторії у 5 випуску лунали пісні «Злітай» та «Між Світами», у 7 випуску з «Між Світами» почалася зустріч Макса з Даною на гойдалці.

А також у момент, коли Холостяк привів дівчат у кінотеатр, прозвучала пісня, яку Сloudless співали з Яною Шамаєвою (Jerry Hail) — «Ми одне».

Під ремікс «Drown Me Down» від DJ MalYar почалась ранкова пробіжка Аліни з Максом, а потім прозвучав гітарний перебір із пісні «VDCHVT». 

«Нарешті найкінематографічніші та найліричніші українські пісні стали саундтреками до найбільш романтичного шоу», – коментують подію хлопці. 

Нагадаємо, що соліст гурту Сloudless Юрій Каналош – учасник 10 сезону наймасштабнішого шоу країни «Х-фактор». 

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