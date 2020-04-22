Настала весна, а це означає, що прийшов час відмовитись від зимових речей та оновити свій гардероб модними сукнями. Про те, які сукні будуть в тренді навесні 2020 року, читайте далі в матеріалі.

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Модні сукні-пальто на весну 2020

Якщо полюбляєте стильні та практичні речі, ця сукня саме для вас. У ній ви будете виглядати красиво, оригінально та сміливо. Одягнувши таку сукню, з легкістю зможете продемонструвати свою витончену фігуру та незрівнянний смак.

Модні оксамитові сукні на весну 2020

Родом із Венеції, оксамит ніколи не залишався поза увагою найкращих дизайнерів світу. Оксамитові сукні представлені лише у вишуканих та насичених тонах: вишневих, фіолетових, темно-синіх та смарагдових. Така сукня точно зробить вас королевою вечора у весняний період, адже вся увага буде прикута лише до вас.

Модні трикотажні сукні на весну 2020

Рання весна може здатися не такою вже й теплою. Аби виглядати стильною навіть у прохолодну погоду, поспішіть придбати тренд весни 2020 ㅡ плаття-светр, оверсайз чи приталену трикотажну сукню. Експерементуйте з кольорами та завжди виглядайте стильно!

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Модні мереживні сукні на весну 2020

Мереживо ніколи не вийде з моди і весна 2020 року не виняток. Цьогорічна колекція мереживних суконь представлена в різноманітних кольорах: червоний, бордовий, чорний, синій, жовтий, бірюзовий. Сукню з мережива можна підібрати до будь-якої події: весільна сукня, витончена сукня для випускного, вечірня сукня для корпоративу чи просто легка повсякденна сукня із мережива.

Модні сукні з принтом на весну 2020

Цього сезону серед суконь із принтом, на піку популярності будуть витончені візерунки в невелику квітку, абстрактні принти із 70-х, смужка та клітинка. Проте незамінним трендом цієї весни буде сукня в горошок. Актуальним також буде монохромний варіант з дрібним або середнім горошком. Досить цікаво та незвичайно виглядатиме принт із горошком різної величини.

Модні сукні з рукавами-ліхтариками на весну 2020

Об’ємні рукави-ліхтарики, які прийшли до нас із 80-х, знову повертаються в моду. Якщо хочете виглядати витончено та жіночно, сміливо одягайте сукню з рукавами-ліхтариками. Цієї весни будь-який об’єм в області рук вважатиметься неймовірно стильним доповненням образу. Обирайте колір за своїм уподобанням та будьте завжди в тренді.

Модні сукні з рюшами на весну 2020

Іще один тренд цієї весни ― сукні з рюшами. Такі пишні та багаторівневі сукні, які розширюються донизу, вдало підкреслять вашу талію та сховають всі недоліки фігури. Сукні з рюшами нададуть образу жіночності та акцентують увагу на вашій ніжності та тендітності.

Модні сукні із деніму на весну 2020

Оскільки трендовим кольором 2020 року визначено класичний синій та всі його відтінки, джинсові сукні будуть досить популярними цього сезону. Через свою практичність та універсальність сукні із деніму стануть «must have» весни-літа 2020 року. Такі сукні допоможуть сховати всі недоліки фігури, якщо вони є, та підкреслити жіночий силует.

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