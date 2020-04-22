Малий бізнес на карантині: як не втратити свою справу

Малий і середній бізнес на порозі краху через карантин. Десятки тисяч українців залишилися без роботи. Однак є й ті, хто зміг під час кризи не тільки втриматися на плаву, а й збільшити штат працівників, давши людям роботу. Як не поставити хрест на справі, яку розвивав роками, дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

Усі ЗМІ щодня повідомляють про неймовірні збитки, яких зазнає бізнес. Карантин і пандемія COVID-19 зупинили виробництво і роботу мільйонів людей. Роботодавці хапаються за голову, адже не знають, чим допомогти своїм працівникам. Проте є й такі, що знайшли вихід.

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Так, Андрій Драч узявся за прибирання та дезінфекцію під’їздів: «Роблю це для того, щоб не сидіти вдома. Намагаюся робити добро людям і собі прибуток». Щойно почався карантин, його заробіток опинився під загрозою. Тому швидко знайшов рід діяльності, допустимий в умовах, що склалися.

Анастасія Кулакова — власниця клінінгової компанії — розповідає, що як тільки закрилися розважальні й торгові центри, магазини, офіси та кінотеатри, її бізнес зупинився. З 11 постійних клієнтів 9 розірвали договори на обслуговування. Але щоб не панікувати, сіла і продумала новий план виходу із ситуації.

Ідея з прибиранням багатоповерхівок з’явилася швидко. Анастасія закупила необхідні дезінфекційні засоби та опублікувала оголошення на своїх сторінках у соціальних мережах. На пропозицію відреагували представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тепер клінінгова компанія обслуговує більше 20 будинків, а її штат збільшився.

«У тих, хто займається дезінфекцією, — зарплата зросла. Я нараховую їм надбавку за роботу з більш агресивними засобами», — зізнається Анастасія.

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Дохід самої власниці зменшився. Однак це все ж краще, ніж втратити бізнес зовсім. Нагадаємо, що з початку карантину без роботи залишились понад 60 тисяч українців — і це лише ті, що працювали офіційно.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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