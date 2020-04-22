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Кого судді назвуть переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2?

22.04.2020

Після 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 стали відомі імена 13-ти найкращих шеф-кухарів України. Учасникам доводиться невпинно креативити та виходити за рамки звичних стандартів. Кухня проєкту поступово перетворюється на кулінарне поле битви за першість.  Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто із шеф-кухарів стане переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»! Голосуйте! 

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