Коли залишатися вдома небезпечніше за коронавірус: як уберегтися від домашнього насильства

З початку карантину у світі стало вдвічі більше випадків домашнього насильства, заявили в ООН. Україна — не виняток. Ситуацію ускладнює те, що постраждалі змушені 24/7 бути поруч із кривдником. Часто жертви навіть подзвонити не можуть через страх за своє життя. Що робити в такій ситуації? Як уберегтися від домашнього насильства? А також, як допомогти своїм близьким, подругам і знайомим, якщо вони потрапили в біду, — дізнавалася журналістка програми СТБ «Вікна-новини» Поліна Спасенко.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що за час карантину кількість звернень жінок, які постраждали від домашнього насильства, зросла вдвічі!

Така ситуація спостерігається в усьому світі, не тільки в Україні. У Британії кількість звернень по допомогу стала більше на 120%. За останній тиждень — 8 убивств на ґрунті домашнього насильства. Лякає і статистика Франції: тут кількість нападів на близьких зросла на третину.

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Одним із національних планів усіх держав у боротьбі з COVID-19 обов’язково повинен стати план захисту жінок від насильства.

Зазвичай спалахи гніву тиранів стаються на свята або у вихідні, коли вони надовго залишаються з жертвою наодинці. Логічно, що час карантину оглибив усю ситуацію. Альона Кривуляк — директорка департаменту національних «гарячих ліній» і соціальної допомоги громадської організації «Ла Страда-Україна» — стверджує, що нині в жінок немає фізичної можливості навіть спробувати вберегтися. Однак вихід є завжди. Вся надія покладається на таємні притулки для постраждалих жінок.

Психолог Олена Штиря працює в Центрі роботи з жінками. Вона анонімно і безкоштовно надає допомогу по гарячій лінії. Однак насамперед рекомендує звертатися в поліцію по допомогу.

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Поліція повідомляє, що розробила чат-бот у Telegram-каналі — @police_helpbot. Він зручний у випадках, коли кривдник перебуває поруч, а жертва не має змоги поговорити або описати свою проблему. Ба більше, сюди можуть звернутися і ті, хто став свідком домашнього насильства. Незважаючи на те, що бійки та образи залишаються за дверима, близькі можуть здогадуватися про те, що відбувається насправді.

«Якщо ви знаєте, що вашу подругу ображає чи ображав чоловік, — телефонуйте їй частіше. Слідкуйте за тим, як змінюються її природна тональність, вимова і дикція. Вона може подавати навіть сигнали», — коментує почесний посол Фонду ООН з питань народонаселення Маша Єфросиніна.

Награна веселість чи відстороненість — все це може свідчити про те, що жінка потребує допомоги. Дзвоніть частіше, так створюється ефект несподіванки. Тим самим ви розірвете напругу своїм дзвінком і допоможете жертві виграти час на порятунок.

Звертайтеся по допомогу!

Телеканал СТБ поділяє цінність людського життя і безпеки, підтримуючи жінок, які стали жертвами насильства. Якщо ви постраждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, ми закликаємо вас звернутися по допомогу в поліцію або на гарячі лінії підтримки:

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0 800 500 335; 116 123.

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства 1547.

Національна поліція 102.

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