Як учасниці намагалися нагодувати Холостяка Макса Михайлюка

Переїзд Макса в дім до дівчат став справжньою перевіркою на хазяйновитість. І навіть ті, хто раніше не стояв біля плити, взявся за кулінарію. Дана стала варити суп, Христина — запікати рибу, а Віка — накривати сніданок. І все це в один день. Як Макса намагалися нагодувати і здобути доступ до його серця через шлунок — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.

Уже ні для кого не секрет, що Макс любить поїсти. Тому дівчата вирішили нагодувати чоловіка вволю. Не встигнувши доїсти сніданок, Холостяк отримав тарілку з рибою від Христини. Тим часом Дана вже стала варити суп. Тому тиждень життя в будинку в учасниць явно пішов на користь, а також подарував плюс пару кілограмів.

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