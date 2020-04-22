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Як учасниці намагалися нагодувати Холостяка Макса Михайлюка

22.04.2020

Переїзд Макса в дім до дівчат став справжньою перевіркою на хазяйновитість. І навіть ті, хто раніше не стояв біля плити, взявся за кулінарію. Дана стала варити суп, Христина — запікати рибу, а Віка — накривати сніданок. І все це в один день. Як Макса намагалися нагодувати і здобути доступ до його серця через шлунок — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.

Уже ні для кого не секрет, що Макс любить поїсти. Тому дівчата вирішили нагодувати чоловіка вволю. Не встигнувши доїсти сніданок, Холостяк отримав тарілку з рибою від Христини. Тим часом Дана вже стала варити суп. Тому тиждень життя в будинку в учасниць явно пішов на користь, а також подарував плюс пару кілограмів.

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Video: Як учасниці намагалися нагодувати Холостяка Макса Михайлюка

У 7 випуску проекту Холостяк 10 учасниці намагалися нагодувати Холостяка Макса Михайлюка. Ексклюзивне відео з 7 випуску Холостяк 2020 дивіться в матеріалі

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