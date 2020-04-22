Гороскоп на 23 квітня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто присвятити день дітям, а хто може влаштувати веселощі вдома? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ваше фінансове становище залишає бажати кращого. Запаси поступово виснажуються. Однак скоро все налагодиться. Не впадайте у відчай.

Телець

У спробах підняти собі настрій віддайте перевагу хобі. Так ви проведете час із користю і зможете відволіктись.

Близнюки

На вас покладають багато надій. У вільний час не забудьте приділити увагу другій половинці.

Рак

Ремонт ніколи не закінчується. І карантин ‒ чудова пора, щоб зайнятися цим питанням. Подивіться, що вдома потрібно полагодити, і зробіть це. Так і собі заняття знайдете, і корисну справу зробите.

Лев

Вирішуйте проблеми в міру їх надходження. У вас багато планів. Вірте ‒ і все здійсниться. Як і завжди.

Діва

Присвятіть час сім’ї. Приділіть увагу родичам, тим більше, що це життєво необхідно ‒ не виключена сварка з ким-небудь із близьких.

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Терези

Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Відмовтеся від усього нового і незвіданого. Нині не найкращий час ризикувати.

Скорпіон

Слушний час, щоб проявити ініціативу і вирішити складні питання на роботі. Можливо, за сміливість вас підвищать.

Стрілець

Чудовий день. Незважаючи на карантин, ви зможете вдало вкласти гроші. Наприклад, у нерухомість.

Козеріг

Вам варто звернути увагу на своє здоров’я. Відмовтеся від алкоголю. Він вам тільки шкодить. Подумайте, можливо, час звернутися до лікаря по допомогу.

Водолій

Ви трохи втратили інтерес до своїх дітей. Це не дуже добре. Замовте в інтернеті кілька нових іграшок і проведіть час із малюками.

Риби

Геть депресію! Хай живе свято. І нехай на вулицю виходити заборонено, веселощі можна влаштувати вдома, а з друзями поспілкуватися через інтернет.

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