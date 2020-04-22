Фотодобірка зі зйомок серіалу «Анна Герман»

Вчора, 20 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбувся показ багатосерійної мелодрами «Анна Герман». Це – неймовірна історія про співачку, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і опинилася прикутою до лікарняного ліжка. Але що цікавого було на зйомках серіалу? Дивіться просто зараз!

Опинившись у лікарні після автокатастрофи, Анна Герман 12 діб поспіль не приходила до тями.

У ті дні їй довелося знову пережити трагічні події свого дитинства: арешт батька, звинуваченого у шпигунстві, поневіряння їхньої осиротілої сім’ї по Середній Азії, смерть маленького брата, війну і втечу до Польщі…

А ще – перше кохання і перший успіх…

Ніхто з лікарів не вірив, що вона виживе.

Неймовірно, але їй пророкували цілковиту нерухомість до кінця життя.

Однак після 12 діб коми небо дарувало їй шанс почати життя наново. І вона зробила неможливе, ставши «білим ангелом» радянської естради…

Режисери серіалу – Вальдемар Кшистек та Олександр Тименко.

Дивіться серіал «Анна Герман» з понеділка по четвер о 22:40 на телеканалі СТБ!

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