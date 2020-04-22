Сьогодні о 22:40 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії фільму «Анна Герман». У ньому розповідається про співачку, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і опинилася прикутою до лікарняного ліжка. Але що ж станеться у 5 і 6 серіях? Читайте просто зараз.

У 5 серії Анна потай від родичів і коханого гастролює з театром естради. Унікальний талант Герман виділяє режисер трупи і висуває її на сольний номер. Під час виступу Аня помічає в залі Збишека і вирішує: ось шанс довести, що вона не дурна співачка. Співає трагічно, пронизливо, емоційно. Вкладає душу в кожен звук, але коханий іде посеред виступу…

Наступного удару завдає колега – заздрісниця Агнешка, прилюдно називаючи Герман коханкою режисера. Аня збирається покинути сцену. Розуміє – спів приносить лише нещастя в її життя. Але чи наважиться Анна на цей крок?

У 6 серії на фестивалі в Ополе Герман ставлять у кінці списку виступаючих. Ходять чутки, що всі місця куплені, а останніх узагалі ніхто не слухає. Виходу Ані чекають друзі і колеги. Збишек вирішив, що в цей день з Анею мають бути рідні. Він приносить у дім матері та бабусі Ані телевізор. Ударив оркестр, і Аня заспівала так, як не співала ще ніколи в житті. Це було народження зірки Анни Герман. Після фестивалю потяглися нескінченні гастролі, успіх, слава. Співачці пропонують трирічний контракт в Італії. Збишек відмовляється чекати. Він ще не знає, що Аню примусили поїхати. В Італії з першого ж дня Герман опиняється в пастці.

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