Українка про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії

Забирають тільки в критичних випадках, а в лікарнях не вистачає захисних костюмів. Медики Великої Британії, де вже понад 16 тисяч померлих від COVID-19, б’ють на сполох. Їхня одна з найрозвиненіших у світі медичних систем не витримує натиску пандемії. Про ситуацію зсередини журналіст програми СТБ «Вікна-новини» Борис Сачалко розпитав Ларису Смондуляк, яка працює сімейною лікаркою в Лондоні.

Борис Сачалко зв’язався з лікаркою з Лондона, щоб із перших вуст почути подробиці про перебіг карантину і пандемії у Великій Британії.

«Зараз ситуація така, що пацієнти не можуть піти і побачити фахівця. Вони телефонують сімейному лікарю, якому описують свої симптоми. Наприклад, що ви не в змозі зробити сьогодні те, що робили вчора. І плюс запитуємо про найпоширеніші симптоми коронавірусу. Якщо залишаємо пацієнта вдома, то рекомендуємо йому стежити за своїм здоров’ям і лягати на живіт, щоб не набрякали легені. В Англії немає методики лікування. Ми завжди були консервативними, тому намагаємося не використовувати експериментальне лікування, як це роблять в інших країнах», — розповідає лікарка.

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Лікарні переповнені. Також проблеми із захистом лікарів. Однак багато волонтерів беруться допомагати. Так, наприклад, школи з 3D-принтерами почали друкувати так звані маски для обличчя. У Східному Лондоні відкрили лікарню на 6000 місць для заражених COVID-19.

«Карантин потрібен для того, щоб люди не виходили на вулиці і не спілкувалися між собою. Тільки так ми зможемо утримати стрімкий розвиток заражень. І тоді не доведеться підкидати монетку і вибирати, кого лікарі лікуватимуть, а кого ні. Адже що більше людей захворіє, то менше у них шансів потрапити в лікарню на лікування», — підсумувала Лариса Смондуляк.

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