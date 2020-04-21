Що приготувати з цвітної капусти? Варіантів страв з цього смачного і корисного овоча маса. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати та супи. Мирослава Ульяніна поділилася улюбленим рецептом салату з цього овоча. Читайте топ-10 покрокових рецептів страв з цвітної капусти і обирайте на свій смак!

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Салат з сирої цвітної капусти від Мирослави Ульяної

Інгредієнти:

1 головка цвітної капусти

200г томати чері

200г відварений нут (турецький горох)

1 шт авокадо

мед і сік лайма – для заправки

10г родзинки

10г насіння гарбуза несмажене

М’ята, кінза та петрушка

Спосіб приготування:

Нут відварити, а потім злегка запекти у духовці на пергаменті (посипавши горошинки нуту перцем чилі та пряними спеціями за смаком). Запікати кілька хвилин, щоб він став хрустким і ледь коричневим. Сиру кольорову капусту подрібнити (або у блендері, або на терці). Нарізати кубиками стиглий авокадо, навпіл розрізати томати чері, додати м’яту, кінзу та петрушку. Всі інгредієнти зібрати разом і змішати з соусом (мед і сік лайма). Посипати салат несмаженим насінням гарбуза.

Пряна цвітна капуста запечена повністю

Інгредієнти:

1 головка цвітної капусти

сік половини лимона

200 г натурального йогурту

3 зубчики часнику

сіль, перець, карі, майоран

Спосіб приготування:

Цвітну капусту помити і обрізати ніжку так, аби вона стійко стояла У мисочці змішати йогурт, усі спеції, видавлений часник і сік половини лимона. Полити соусом цвітну капусту так, щоб він добре позатікав між суцвіттями Покласти капусту на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Якщо капуста підрум’яниться раніше – накрити її фольгою

Цвітна капуста по-корейськи

Інгредієнти:

500 мл води

1 головка цвітної капусти

1 морквина

1 гострий перець

5 горошин запашного перцю

2 ст.л. рослинного масла

3 ст.л. яблучного оцту

2 ст.л. цукру

1 ст.л. солі

1 ст.л. спецій для моркви по-корейськи

5 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

Каструлю з водою поставити на вогонь, довести до кипіння, насипати цукор, сіль і рослинне масло. Тримати на вогні поки не розчинятися цукор і сіль Додати оцет і поставити маринад остигати Морквину натерти на крупній тертці, капусту розібрати на суцвіття, перемішати разом Додати нарізаний перець, часник і спеції Залити маринадом і залишити на пару діб

Цвітна капуста з сиром пармезан і білим вином

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

1 стакан білого вина

1 цибулина

1 стакан бульйону

пармезан

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору Додати до цибулі цвітну капусту і тушкувати близько 25 хвилин Посолити, поперчити, додати бульйон і вино, тушкувати ще хвилин 15 Посипати пармезаном і перемішати

Салат з цвітної капусти з лимонно-часниковою заправкою

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

1 лимон

4 ст.л. оливкового масла

1 зубчик часнику

кілька пір’їн зеленої цибулі

зелень петрушки і кропу

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 220 градусів. Капусту розділити на невеликі суцвіття. На деко налити 3 ст.л. масла, викласти капусту. Перемішати руками, щоб вся капуста була в маслі. Сюди ж додати половину лимона нарізану напівколами Посолити, поперчити і посипати нарізаним кропом. Поставити в духовку на 20 хвилин. Перевернути капусту і запікати ще 5-10 хвилин Для заправки змішати 1 ст.л. оливкового масла, сік половини лимона і подрібнений часник Теплу капусту полити заправкою і посипати нарізаною зеленою цибулею, петрушкою і кропом Подавати найкраще з помідорами, огірками та фетою

Стейки з цвітної капусти

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

рослинна олія

прованські або італійські трави

сіль перець

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 200 градусів. Цвітну капусту нарізати уздовж качана, ширина «стейків» має бути приблизно 2-2,5 см У мисочці змішати рослинне масло і спеції Змастити маринадом «стейки» і відправити їх в духовку на 20-30 хвилин

Цвітна капуста в пивному клярі

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

200 мл пива

2 яйця

150 гр борошна

паприка, сіль за смаком

рослинне масло для смаження

Спосіб приготування:

Капусту помити і розібрати на суцвіття Яйця збити з дрібкою солі, додати пиво, сіль і паприку, перемішати до однорідності Додати борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок Занурити в мисочку з кляром усі суцвіття цвітної капусти Розігріти масло на сковороді, викласти суцвіття цвітної капусти і обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків Викласти готову цвітну капусту на паперовий рушник, аби прибрати залишки масла

Пілав з цвітної капусти

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

500 г куряче філе

1 морква

2 зубчики часнику

50 г кореня пастернаку

50 г насіння гарбуза

1 червона солодка цибулина

2 палички кориці

180 г слив

1 гострий перець

3 г куркуми

2 г меленого кардамону

червоний і чорний мелений перець за смаком

рослинна олія

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на рослинному маслі 10 хв. Додати сіль, чорний, червоний і мелений перець, добре перемішати У сковороду, де смажилося філе, додати масло і підсмажити протягом 5 хвилин півкільця цибулі, подрібнений часник і палички кориці, розламані навпіл. Смажити до прозорості лука. Потім додати пастернак і моркву, нарізані дрібними кубиками. Смажити 5 хвилин Цвітну капусту подрібнити за допомогою блендера. Дістати з сковорідки корицю, покладіть капустяні крихти і підсмажене куряче філе, куркуму, мелений кардамон, сіль. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин Додати підсмажене на сухій сковороді насіння гарбуза і розрізану на шматочки сливу, перемішати. При подачі – посипати подрібненим перцем чилі

Цвітна капуста по-марокканські, з рибою і нутом

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

200 г нуту

90 мл оливкової олії

0,5 ч.л. куркуми

750 г улюбленої риби

250 г натурального йогурту

2 ч.л. коріандру

кінза, цибуля-порей, м’ята, петрушка

1 лимон

1 ст.л. діжонськой гірчиці

30 г кедрових горіхів

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Нут замочити на 6-8 годин, потім відварити до готовності Рибу замаринувати в соку половини лимона з цибулею пореєм, петрушкою і м’ятою Цвітну капусту розібрати на суцвіття У каструлі змішати оливкове масло, усі спеції та суцвіття цвітної капусти. Поставити на середній вогонь і тушкувати близько 20 хвилин. Остудити Змішати цвітну капусту з нутом і нарізаними петрушкою та кінзою Духовку розігріти до 180 градусів, запікати рибу близько 30 хвилин Приготувати соус: змішати йогурт, сік другої половини лимона і гірчицю, полити ним цвітну капусту На цвітну капусту викласти рибу, полити соусом і посипати кедровими горішками

Крем-суп з цвітної капусти

Інгредієнти:

150 г цвітної капусти

50 г цибулі шалот

30 г вершкового масла

30 г вершкового масла

80 г вершків 36%

стакан овочевого бульйону

сіль, перець, мускатний горіх за смаком

пару листочків базиліка

Спосіб приготування:

Цвітну капусту помити, розібрати на суцвіття і обсмажити 2 хвилини на вершковому маслі Кільцями нарізати цибулю, додати до цвітної капусти Посолити, поперчити, залити бульйоном і вершками і тушкувати до готовності цвітної капусти Перебити за допомогою блендера до однорідності, подавати з листочками базиліка

Суп з цвітної капусти з беконом

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

2 ст.л. рослинного масла

250 г селери

2 моркви

200 г бекону

1 ріпчаста цибуля

1 солодкий перець

1 л бульйону

1 ст.л. борошна

250 мл молока

6 зубчиків часнику

1 лавровий лист

мускатний горіх, сіль, перець за смаком

зелена цибуля для подачі

Спосіб приготування:

Цвітну капусту помити і розібрати на дрібні суцвіття Моркву і селеру очистити і нарізати невеликими шматочками Деко змастити маслом, викласти на нього цвітну капусту, селеру і моркву, посолити, поперчити, додати очищені зубчики часнику і скропити олією Овочі помістити в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин до готовності Ріпчасту цибулю, перець і бекон нарізати невеликими шматочками На сковороді обсмажити бекон, перекласти в тарілку. На сковороді в якій смажився бекон обсмажити цибулю і перець, додати борошно, добре перемішати Цвітну капусту, моркву, селеру і цибулю з перцем перекласти в каструлю. Залишити трохи для подачі Залити бульйоном, молоком, додати лавровий лист і довести до кипіння Вимкнути вогонь, прибрати лавровий лист і перебити суп за допомогою блендера до однорідності. Посолити і поперчити за смаком Подавати з беконом, що залишилися овочами і нарізаною зеленою цибулею

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