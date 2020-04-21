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«Супермама»: чим зацікавить глядачів 10 випуск проєкту від 21.04.2020

21.04.2020

Сьогодні, 21 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Другого дня учасниці вирушать у гості до королеви краси і бодіпозитиву Даші, яка з раннього дитинства привчає своїх дітей до самостійності. Як прокоментує її підхід ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

чсупермама

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У другий день змагань учасниці вирушили в гості до королеви краси і бодіпозитиву Даші, яка займається собою і привчає своїх дітей до самостійності. Однак не всі конкурентки поділяють таку позицію.

У 10 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Що шокувало учасниць вдома у Даші?
  • Чому Маша ‒ донька королеви краси і бодіпозитиву ‒ вживає нецензурну лексику та обманює?
  • Через який невинний жарт Олександра Черкасова ледве не потрапила до лікарні?
  • Чому учасниці після знайомства із сином Даші розплакались?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 10 випуск проєкту від 21.04.2020

Супермама 10 випуск: Чому учасниці будуть обурені тим, що побачать вдома у королеви краси

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