Сьогодні, 21 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 10 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання протягом тижня будуть оцінювати одна одну. На другий день проєкту учасниці вирушили в гості до королеви краси Даші. Чи може вона боротися за звання кращої мами і які зауваження їй зробить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

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Даша ‒ королева краси, бодіпозитиву і мама двох дітей ‒ 8 та 9 років. А ще вона ‒ місіс плюс-сайз Україна. Жінка зізнається, що зйомки і дефіле ‒ її пристрасть, якій вона приділяє дуже багато часу. У своїх дітях вона виховує самостійність і вважає, що вони можуть самі про себе подбати. Даша дотримується думки, що жінка не повинна кидати себе на жертовний вівтар материнства.

Але чи так це насправді? У цьому вирішили розібратися інші учасниці, які вирушили до неї в гості. Однак те, що вони побачили, трохи шокувало їх. Двір Даші був дуже недоглянутим: безлад і бруд, які постали перед їхніми очима, м’яко кажучи, їм не сподобалися. Але ще більше запитань виникло, коли мами побачили, як дочка Даші ‒ Маша ‒ трохи жорстоко поводилася з домашньою птицею. Дівчинка дозволяла собі вживати нецензурну лексику, ‒ це теж викликало подив у них. До того ж вони зловили Машу на брехні. Також під час розмови дівчинка зізналася, що пробувала зі своїм другом курити. На думку учасниць, така поведінка дитини є неприпустимою. Однак Даша не змогла прокоментувати ситуацію, адже сама ловила її на брехні.

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Іще більше конкурентки здивувалися, коли увійшли в дім: бруд, пил, сміття, розмальовані стіни і обірвані шпалери… Однак Даша нічого поганого в цьому не вбачає. Вона дозволяє дітям проявляти свою творчість, і їй цілком комфортно жити в таких умовах. До того ж, як стверджує Даша, всі вільні гроші вони з чоловіком вкладають у розвиток власної справи, а ремонт може почекати.

У відвертій розмові Даша зізналася, що її син страждає від розладу аутичного спектру. Вона розказала, як багато зусиль було докладено для лікування і реабілітації Микити. Всі учасниці дуже емоційно відреагували на таке одкровення.

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Під час особистої розмови з Дмитром Карпачовим Даша розплакалася. Вона вважає, що зробила не все можливе для свого сина. Але що відповість їй експерт із питань дитячої вікової психології? Дізнайтеся всі подробиці в 10 випуску проєкту «Супермама».

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