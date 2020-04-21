Прямий ефір на СТБ: Аніта Луценко відповіла на найчастіші запитання про схуднення

Марафон прямих ефірів на сторінці Instagram СТБ триває. Ведуча і тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко відповіла на найпоширеніші запитання. Як правильно худнути? Скільки їсти протягом дня і в якій кількості? Дізнайтеся з нашого матеріалу.

Про кількість з’їденого

Усе залежить від того, наскільки багато енергії ми витратили. Або залишається про запас, або йде з фізичним навантаженням. І з огляду на те, що під час карантину хочеться більше їсти, необхідно продовжувати стежити за кількістю з’їденого. Завдяки їжі ми можемо худнути або гладшати, а завдяки тренуванням — вирівнювати поставу, працювати з формами і м’язами. Важливо розуміти, що хороше інтенсивне тренування — це приблизно 300 калорій. Що рівноцінно шматочку тортика. Тому логічно, що краще відмовитися від такого задоволення.

Як правильно і часто харчуватися

Харчуватися краще кожні 4 години. Для цього можете поставити будильник чи нагадування на телефоні. Щоразу, коли дзвонить будильник, — ви відповідально йдете їсти. А в перерві цих 4-х годин — ні. Але організму байдуже, о котрій годині ви “поклали” в себе їжу. Головне, щоб її було не дуже багато!

Те саме і з фруктами. Я не рекомендую вживати більше, ніж два фрукти на день.

Візуально можете поділити тарілку на три частини: 1/2 — фрукти або овочі, 1/4 — вуглеводи і 1/4 — білки.

Про жири, білки і вуглеводи

Варто пам’ятати, що жири, вуглеводи і білки є скрізь. Але є продукти, в яких білку міститься найбільше. Це яйця, риба, м’ясо, морепродукти, соя і бобові. Тому теорія роздільного харчування автоматично руйнується.

Вуглеводи. У вашій тарілці завжди мають бути овочі, де вуглеводи й містяться. Половину тарілки повинні займати саме вони. Тоді вам не доведеться пити додатково вітаміни. Важливо: тільки лікар може прописати вам додатково вітаміни, яких не вистачає організму.

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Про дієту

Будь-яка дієта має на меті обмежити кількість їжі. Але по суті, ви можете їсти що завгодно, якщо ваш калораж не виходить за межі дозволеного. Щоб обчислити необхідну і правильну кількість, ви можете свою вагу помножити на 24. Це буде та калорійність, яку потрібно точно з’їдати за день.

Який продукт найкорисніший?

Якщо колись почуєте, що існує найкорисніший продукт харчування, знайте, — це брехня. Раціон має бути максимально різноманітним. Тоді будете здоровим, красивим і щасливим. Чергуйте продукти.

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