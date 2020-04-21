Андрій Федінчик – дуже затребуваний актор сучасності. Не так давно чоловік зіграв головну роль в картині «Зоя», а вже зовсім скоро буде підкорювати глядачів своєю акторською грою в серіалі «Папаньки». Біографію і все про творчий шлях Андрія Федінчика читайте в матеріалі.

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Батор, Монголія. В юності чоловік займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував танцювальні уроки, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть в східних єдиноборствах. Хлопець любив грати на гітарі. А в роки навчання він усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВН.

У 2006 році Андрій закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. Н. Мажуги.

Ще зі студентських часів Андрій Федінчик працював в декількох театрах Києва: в Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках та Муніципальному театрі «Київ».

Тоді, в 2012 році харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів». А ще пізніше – в серіалі «Зоя» на СТБ.

Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі разом зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця – відома актриса українського кіновиробництва. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їх словами, спільна робота настільки зблизила акторів, що екранний роман переріс у щиру любов. Восени 2017 у пари народився син, якого назвали Андрієм.

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