Нікіта Добринін і Даша Квіткова: «Холостяк» — реально складний проєкт

Щоп’ятниці о 22:00 на офіційній сторінці проєкту СТБ «Холостяк» в Instagram виходить онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником. Учасниками прямих ефірів стають холостячки, головний герой реаліті і зіркові гості. Минулого разу до обговорення випусків приєдналася пара, яка склалася в 9 сезоні — Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Вони не тільки поділилися думкою про події на проєкті, а й розповіли про особисте життя і майбутнє весілля!

Поцілунок Макса з Дашею в 6 випуску «Холостяка»-10 вже увійшов в історію проєкту як найскандальніший, адже стався він на очах у інших учасниць! У 9 сезоні в схожій ситуації опинилися і Нікіта з Дашею — їхній поцілунок також побачили інші дівчата.

Про 10 сезон і скандальний поцілунок

Даша: Коли стався поцілунок Макса з Дашею, ми з Нікітою були в шоці. Я думаю, що Макс — хороший хлопець. Можливо, у нього зараз ейфорія, навколо дуже багато красивих дівчат. Ну, як же тут без поцілунків? Це неможливо, мені здається (посміхається). Ми з Нікітою обговорювали цей момент і дійшли висновку, що наш поцілунок був якимось простеньким порівняно з тим, який відбувся у Макса з Дашею (сміється). Наші ситуації трохи різні, оскільки ми з Нікітою поцілувалися не на Церемонії троянд. Ми відійшли досить далеко, як нам здавалося. А тут дівчата стояли і чекали… У кожному разі неприємно бачити, коли Холостяк цілується з іншими.

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Але я ні про що не шкодувала. І, якби повторилася така ситуація знову, я б зробила все так само. Це була моя історія і мій поцілунок. У той момент мені було все одно на інших учасниць. Шкода було тільки Нікіту, на якого накинулися дівчата.

Учасницям 10 сезону раджу не забувати про те, що у кожної з Холостяком є ​​своя історія. На ній і потрібно концентруватися. По-друге, усвідомлювати, куди вони прийшли. Це романтичне реаліті, тут неможливо догодити кожному.

Нікіта: Мені подобається сезон. Хоч я дивлюся його менше, але знаю від Даші, хто поганий, а хто хороший (сміється). Дівчата дуже красиві. «Холостяк» — реально складний проєкт. Не всі учасниці на самому початку усвідомлюють, як їм буде непросто. Хочу лише побажати їм мудрості і терпіння. І не забувати, що вони прийшли сюди не подружок шукати, а кохання. Мені хочеться підтримати Макса, але скажу, що відповідальність і на ньому в тому числі. Адже в поцілунку беруть участь двоє. Дівчат дуже багато, і бути психологом для кожної складно. Тут потрібно вибирати, з ким тобі краще.

Про фаворитку

Даша: У мене її немає. Я за кохання. Можу сказати, що мені подобається кучерява дівчинка Аліна. Ще ми з Нікітою подумали про мою схожість з Дашею: обидві гімнастки, у обох був перший поцілунок на проєкті і ще один — при дівчатах. Головне, щоб тепер Даша себе мудро повела в цій ситуації.

Про досвід та критику

Даша: Кожна дівчина, яка стала учасницею «Холостяка», після закінчення проєкту виходить з нього морально загартованішою. Коли на тебе навалюється такий шквал і любові, і негативу одночасно, ти дорослішаєш швидше, стаєш жорсткіше і досвідченіше. Згодом просто перестаєш реагувати на злі коментарі. Розумієш, що їх пишуть люди, яким нема чого робити. В обличчя на вулиці зазвичай ніхто не каже того, що пишуть у соцмережах.

Про стосунки і весілля

Нікіта: У нас з’явився третій житель, маленька дитина. І це кошеня на ім’я Каспер (усміхається). Ми готуємося до весілля — у нас вже випущені запрошення на 23 травня. Хочемо, щоб усе склалося ідеально і ми не змінювали дату. Запрошення не просто надруковані — вони виготовлялися на спеціальній фабриці. Це дуже складний процес. Наше весілля пройде в Києві. Планували зіграти його в Італії, але щасливі, що все-таки цього не зробили. Знаємо, що там зараз складна ситуація у зв’язку з коронавірусом.

Даша: Про всяк випадок забронювали окрему дату на вересень. Медовий місяць хотіли провести в Нью-Йорку. У нас уже були куплені квитки — планували полетіти на наступний день після весілля. Але довелося скасувати поїздку через пандемію.

Про мрію

Даша і Нікіта: Ми хочемо діток (усміхаються).

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