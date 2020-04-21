Через карантин несподівано у батьків і дітей з’явився час, якого раніше багатьом бракувало для спілкування. Батьки разом зі своїми малюками грають у розвивальні ігри, разом дивляться мультики і їдять вівсяні пластівці на сніданок. Але як же проходить карантин у головного актора серіалу «Папаньки» Єгора Крутоголова? Читайте просто зараз!

Усім відомо, що Єгор Крутоголов — батько двох дітей: 10-річного Льва і піврічного Макса. Єгор уже розповідав у соцмережах, як класно проводить час на карантині з сім’єю: спільні прогулянки, барбекю у дворі, ігри на приставці. Минув місяць. Цікаво, чи не набридли йому такі забави?

На карантині ми намагаємося проводити час весело і з користю. Цього року ми переїхали до приватного будинку і тепер усі разом освоюємо господарство — вчимося стригти газони і прибирати територію. З’явилося більше фізичної праці — це не може не радувати!

А як ще відпочиваєте разом із сім’єю?

Нещодавно ми з Левом побудували трасу для радіокерованих машинок. А перед цим обов’язково зробили «під шумок» прибирання території. Коли розходимося по різних кутках, я вчу італійську онлайн, а Лев робить уроки або спілкується в Zoom з однокласниками. До речі, зараз учні шкіл перейшли на онлайн-навчання.

А ви вчите уроки разом із сином?

Уроками більше Катя займається, а я відповідальний за вивчення іноземних мов. Колись прищепив синові любов до англійської, зараз хочу пробудити мотивацію до вивчення італійської. Поки ж дивимося всі фільми і серіали англійською мовою. Особливо подобається «Stranger Things» в оригінальній озвучці — рекомендую!

А щодо навчання в реальному житті ви жорсткіший і серйозніший?

Я, як і мій персонаж Єгор, люблю погратися з сином. І навіть дозволяю пропускати школу, особливо через гонки. Але я все одно наполягаю на тому, що спочатку уроки, а потім усе інше. Вчитися — важливо. Ось мій Лев недавно заявив, що хоче біле волосся! Дружина приколюється, а я відповів, що якщо він хоче так самовиражатися, то нехай. Тільки заборонив експериментувати вдома. Чекаємо, поки відкриються барбершопи, і підемо до професіонала.

До слова, у другому сезоні серіалу «Папаньки» Єгор таки вчитиме із сином уроки, але тільки за наполяганням дружини Світлани.

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