4 травня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного проєкту «Упереджене ставлення», автором якого виступила відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Виробництвом серіалу займалася компанія «Artforms Production».

«Упереджене ставлення» вийде відразу після «Акушерки» і буде йти в слоті СТБ-серіал (понеділок-четвер о 20:15).

«Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталя Горенко – в минулому успішний слідчий – працює в патрульної поліції, і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив відносин зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, будучи слідчим, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «зайвою принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються один з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт впізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їх головна мета – знайти вбивцю сина.

«Пошук нового героя – ключове питання сьогодні. Хто він, ким повинен бути? Прикладом для наслідування або нещадним дзеркалом? Я задаюся цим питанням давно і наполегливо. Серіал «Упереджене ставлення» – одна зі спроб знайти відповідь. Головну героїню детективної драми звуть Наталя Горенко, і вона з тих людей, завдяки яким ще жива надія на нормальне життя в нашій країні. Ця людина – особистість, принцип, орієнтир і, при цьому, абсолютно позбавлена пафосного лицемірства. Думаю, зараз саме час для таких персонажів. Впевнена, що глядачі оцінять історію і ми отримаємо бурхливу реакцію. Ми готові до всього, але нам не звикати», – говорить автор проекту Тетяна Гнєдаш.

Головну роль виконала Ольга Радчук, роль її колишнього чоловіка – Сергій Фролов. Також у фільмі зіграли Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та інші.

Режисер-постановник – Олег Масленніков, головний автор сценарію – Тетяна Гнєдаш, продюсер – Тетяна Гнєдаш, виконавчий продюсер – Ілона Гребенюк, оператор-постановник – Маркіян Канюка, художник-постановник – Ігор Хилюк.

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