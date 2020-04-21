МастерШеф на проєкті «Холостяк», або Приготування курки з картоплею
21.04.2020
Нагадаємо, що в 7 випуску реаліті «Холостяк» Макс Михайлюк вирішив переїхати в будинок до дівчат. Не секрет, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Тому учасниці почали дивувати його своїми кулінарними здібностями. Виходило не у всіх. Навіть у такому простому процесі, як приготування курки з картоплею. Як виникла боротьба між Даною і Вікою — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.
Віка взяла на себе відповідальність за кухню. Тому процеси були розподілені швидко і впевнено. Сама дівчина уточнила, що вона «в кулінарії ас». Тому учасниця встигла і курку приготувати, і за процесами простежити, і «Данці рота затулити».
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Video: МастерШеф на проєкті «Холостяк», або Приготування курки з картоплею
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