Гороскоп на 22 квітня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати несподіваний сюрприз, а кому варто бути добрішим? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки радять зменшити запал і відмовитися від екстравагантних учинків. Це не ви. Залишайтеся собою і не чекайте швидкого успіху. На все свій час.

Телець

Ви на порозі духовної рівноваги. Поступово ви зрозумієте: все, що вас мучило минулого тижня, не варте і секунди уваги. Живіть сьогоденням.

Близнюки

Можливі невеликі конфлікти в сім’ї. Це й не дивно, адже карантин вплинув на життя. Намагайтеся взяти себе в руки.

Рак

У поспіху ви можете не помітити найголовнішого. Не поспішайте ухвалювати важливі рішення. Дайте собі час, щоб подумати.

Лев

Емоційна нестабільність може призвести до сварок із близькою людиною. У критичні моменти краще підіть в іншу кімнату і помовчте.

Діва

Вам варто звернути увагу на своє здоров’я. За час карантину ви набрали кілька зайвих кілограмів, тож легка дієта і спорт не завадять.

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Терези

Вас дуже критикують. Не варто вірити всьому, що вам кажуть. Можливо, це просто заздрість.

Скорпіон

Ви трохи зациклилися на собі і своїх проблемах. Ви не єдина людина у всесвіті, якій потрібна допомога.

Стрілець

Будьте добрішими. Ви дуже прямолінійні, й іноді ваші висловлювання можуть скривдити ні в чому не винних людей. У тому, що у вас проблеми, винні ви самі.

Козеріг

Намагайтеся бути трохи уважнішими. Ви дуже легковажні. Придбайте кілька масок і пар рукавичок. Це не завадить. І не виходьте з дому.

Водолій

Ваша сила в сім’ї. Проводьте весь свій вільний час із дітьми і другою половинкою.

Риби

Ви просто створені для кохання. Незважаючи на карантин, чекайте на приємні сюрпризи в особистому житті. Хто знає, можливо, скоро все зміниться.

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