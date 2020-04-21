Фінансовий гороскоп на квітень 2020 року допоможе всім знакам зодіаку правильно розпорядитися своїми грошима. Більш того, рекомендації переможниці «Битви екстрасенсів» і експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олени Курилової допоможуть отримати прибуток в квітні 2020 року. Головне – дотримуватися зазначених вимог. Фінансовий гороскоп читайте в матеріалі.

Овен

Не йдіть на поводу у емоцій. Овнів чекає розмірений і неспішний рух вперед. У спокійному оточенні, без паніки продовжуйте виконувати свої задумки. Головне, щоб вони не були продиктовані раптово виникнилуми бажаннями.

Телець

Несподіване поповнення бюджету на початку місяця може ввести вас в оману. Зніміть рожеві окуляри – весь квітень таке тривати не буде. Заощаджуйте!

Близнюки

Можливості для заробітку у близнюків збережуться і в квітні, адже працьовитість і компетентність винагороджуються завжди. Однак варто зберігати резервний бюджет, тому що велика ймовірність, що ваша допомога знадобиться рідним і коханим людям.

Рак

Не варто про свої успіхи багато говорити. Не хваліться, так як ризикуєте бути кинутим. Оптимізм – якість позитивна, але в квітні нехай він буде мовчазним.

Лев

Поки інші страждають від бездіяльності, Лев знайде можливості для нових, глобальних починань. Найлегше йти вперед по порожній дорозі. До кінця квітня ви відчуєте на собі весь вантаж конкуренції, але від цього біжіть якомога далі.

Діва

У квітні робоче навантаження сильно знизиться, але, на жаль, разом з тим сильно виросте навантаження на ваш гаманець. Доведеться сильно економити. Втім, навіть в цій ситуації діви витягнуть бонуси у вигляді довгого сну, хороших фільмів і домашньої фізкультури.

Терези

Нарешті, ви зможете закрити всі борги по роботі, розібратися з паперовою роботою і трохи відпочити. Однак не встигнете надихатися, як знову потрібно буде сідати за роботу.

Скорпіон

Будьте пильні! Хто як не начальник потребує постійного контролю! Якщо ви покажете свою слабкість, то вам неодмінно не заплатять. Впевненість в голосі дозволить відновити справедливість, адже начальство ніколи не дозволить собі залишитися без такого цінного співробітника.

Стрілець

Зірки відкриють перед стрільцями несподівані можливості. Завзятість і ентузіазм виправдають себе і дозволять вийти на новий рівень в найближчому майбутньому. Головне: далекоглядність і передбачливість.

Козеріг

Не час бути марнотратом! Незважаючи на те, що спад в прибутку за місяць виявиться незначним, саме бажання побалувати себе може завести вас в боргову яму. Відкладіть великі покупки до травня, щоб прийти до цього забезпеченою людиною.

Водолій

Видихніть і розслабтеся! У вас, нарешті, з’явиться енергія для творчості. Отримайте від цього задоволення, а не неврози.

Риби

Трохи спіткнувшись на початку місяця, риби швидко оговтаються і, не звертаючи увагу, рушать уперед. Незважаючи ні на що вони досягнуть своєї мети саме в квітні, як і хотіли. Трохи вибившись із сил до кінця місяця, але задоволені.

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