У 7 випуску проєкту «Холостяк» відбулася вечірка, на яку приїхали найближчі друзі дівчат і Макса. А ось до Аліни приїхала мама, яку запам’ятають усі. Жінка відразу з’ясувала, хто з ким цілувався, а хто купався в басейні. Ведучому Григорію Решетнику було цікаво поспілкуватися з Аліною та Іриною Володимирівною особисто. Як пройшла бесіда і яким мама уявляла собі Холостяка — дивіться ексклюзивне відео в матеріалі.

Друзі в Аліни є, проте таких, яким може довіритися, — немає. Тому мама — найближча людина. Вона і приїхала на вечірку. Тут почався справжній «розбір польотів».

«Доні час заміж. Я їй кажу, що не проспи, борись! Я подивилася, славний хлопець. Думала, раптом буде “фасон” Баскова або Козловського, — я такого не хотіла. А тепер бачу Максима! Тому кажу: цілуй хлопця», — ділиться Ірина Володимирівна.

Більше на тему: «Четенько, ясненько, понятненько»: як учасниці відреагували на подарунок Дани

Video: Думала, буде як Басков або Козловський: мама Аліни про Холостяка У 7 випуску проєкту Холостяк 10 відбулася вечірка, на яку приїхали найближчі друзі дівчат і Макса. А ось до Аліни приїхала мама. Ексклюзив в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ