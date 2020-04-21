Думала, буде як Басков або Козловський: мама Аліни про Холостяка
21.04.2020
У 7 випуску проєкту «Холостяк» відбулася вечірка, на яку приїхали найближчі друзі дівчат і Макса. А ось до Аліни приїхала мама, яку запам’ятають усі. Жінка відразу з’ясувала, хто з ким цілувався, а хто купався в басейні. Ведучому Григорію Решетнику було цікаво поспілкуватися з Аліною та Іриною Володимирівною особисто. Як пройшла бесіда і яким мама уявляла собі Холостяка — дивіться ексклюзивне відео в матеріалі.
Друзі в Аліни є, проте таких, яким може довіритися, — немає. Тому мама — найближча людина. Вона і приїхала на вечірку. Тут почався справжній «розбір польотів».
«Доні час заміж. Я їй кажу, що не проспи, борись! Я подивилася, славний хлопець. Думала, раптом буде “фасон” Баскова або Козловського, — я такого не хотіла. А тепер бачу Максима! Тому кажу: цілуй хлопця», — ділиться Ірина Володимирівна.