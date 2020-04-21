Сьогодні о 22:40 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії фільму «Анна Герман». Це історія про співачку, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і опинилася прикутою до лікарняного ліжка. Але що ж станеться в 3 і 4 серіях? Читайте просто зараз.

Ірма з сім’єю переховується в Ташкенті. Валентин кидає всі сили на пошук утікачки. Жінка потайки намагається дізнатися про долю чоловіка, але всюди чує відмову. Ойгена ніде немає. Життя сім’ї перетворюється на пошук. Потяги, коні, знову потяги. Діти важко переносять таке життя. Маленький Фрідріх починає хворіти. Слова лікаря як вирок. Малюк смертельно хворий. Фрідріх помирає за лічені дні. Ця трагедія стає ударом для сім’ї. Бабуся постійно плаче і молиться, Аня звинувачує себе в смерті братика, адже вона обіцяла батькові берегти його. Ірма, розбита горем, припиняє пошуки чоловіка і оселяється із сім’єю в Джамбулі. Тут їх застає війна. Для Германів це подвійне випробування. Німці за національністю, вони тепер піддаються гонінню.

У 3 серії Ірма приймає пропозицію Германа, але їхнє сімейне щастя триває недовго – Бернера забирають на фронт. Після його від’їзду – жодного листа. Ірма в розпачі. Нав’язлива ідея Валентина заволодіти нею знову змушує родину тікати. Германи вирушають до Польщі … У Варшаві їх ніхто не чекає, Бернер з війни не повернувся, його мати перебує в нестямі і нічого про нову сім’ю не знає. Германи змушені виїхати до Вроцлава. Післявоєнна Польща, 8 метрів комуналки на трьох. Аня закінчує школу, вступає на геологічний. Ірма все чекає свого Германа. З лихою звісткою, похоронкою на чоловіка, приходить Валя. Він знову розшукав Германів. Ірма відмовляє Валентину і зізнається, що ніколи не кохала його. Він обіцяє Германам, що більше ніколи не потривожить їх.

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