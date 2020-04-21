Янголи, монашки та кішки: якими ще образами вражали учасниці «Холостяк»-10

У 7 випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Макс запропонував учасницям організувати тематичну вечірку. У кого перевтілитися — дівчата вигадували самі. А ось костюми для них підбирали Дана і Аліна. Враженнями від образів на house-party холостячки поділилися в фотоматеріалі.

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Христина — янгол

«Чому костюм янгола? Я сподівалася, що дівчата підійдуть до вибору костюма відповідально. Але вирішила підстрахуватися. Посиділа, подумала і згадала, що у мене в гардеробі є гарне біле плаття і білі туфлі. Оскільки вибрати самостійно костюм у мене не було можливості — вийшло «я його зліпила з того, що було» (сміється). Дівчат попросила тільки доповнити мій образ і придбати крила. Все-таки вечірка костюмована (сміється). Не можу сказати, що я вважаю себе янголом. Ні! Хіба що Victoria’s Secret», — прокоментувала свій образ дівчина.

Дана — Грейс

Дана вирішила перевтілитися в героїню серіалу «Гострі картузи» — красуню Грейс. До слова, Холостяк з’явився на вечірці в образі Томаса Шелбі, коханого Грейс. Максу дуже сподобалася ідея образу: «Я навіть не очікував, що такий костюм можна підібрати. Це круто».

«”Гострі картузи” — це мій і Максів улюблений серіал. Про це я дізналася ще на першому побаченні. І запам’ятала (усміхається). Щойно почула про костюмовану вечірку, відразу з’явилася ідея одягнутися, як героїня — кохана головного героя. Асоціюю себе з Грейс, оскільки в ній поєднуються жіноча хитрість із гострим розумом і кмітливістю, — поділилася Дана. — Ну а Макса можна порівняти з Томмі — такий трохи хуліган, але для якого сім’я — понад усе. Мені важливо було не так те, щоб Макс одягнув костюм, як те, щоб він помітив мою креативність і уважність до нього. Я рада, що йому сподобалася моя ідея, і ми мали вигляд пари».

Даша — жінка-кішка

І хоч спочатку Даша отримала не той костюм, який хотіла (замість сексуального вбрання їй дісталося кумедне), в кінцевому результаті мала надзвичайний вигляд — Аліна і Дана купили їй альтернативний варіант. На Даші був латексний чорний комбінезон і маска з вушками.

«Чому кішка? Напевно, через гімнастичне минуле. Навіть вправа для спини така є, яка називається «кішечка» (посміхається). Вона була моєю улюбленою. Усі ми, дівчата, трохи кішки. Красива граціозна хода, що вабить, і млосний погляд (посміхається). Ну, і знову ж, тема “козирів” ще не розкрита (сміється). А закривати духовку в костюмі кішечки набагато цікавіше. Для мене це влучання в десятку. Кішка, перш за все, у моїй пластиці. І мені хоч раз хотілося нею побути», — розповіла Даша.

Віка — Мальвіна

Для Віки Дана і Аліна підібрали плаття в горох і перуку блакитного кольору. «Я клоуна не замовляла», — звернулася дівчина до учасниць. Однак зрештою Віка з’явилася на вечірці без перуки. Елементом прикраси на волоссі слугувала блакитна стрічка.

Настя — Барбі

Настя замовила учасницям костюм ляльки Барбі. Дівчата купили їй коротку рожеву сукню. «А де спідниця?» — одразу запитала Настя, побачивши своє вбрання. Макс зазначив, що таке плаття чудово пасує до її блакитних очей.

Аліна — Роксолана

«Образ Роксолани вибрала тому, що це єдиний серіал, який я дивилася від початку до кінця, і він справив на мене дуже сильне враження. Я ще хотіла костюм Ксени (принцеси-воїна), але, на жаль, такого не знайшлося, тому вибрала Роксолану (усміхається). Можливо, в серіалі не був до кінця розкритий її життєвий шлях, але те, що я бачила і чула про цю жінку, мене справді вразило», — поділилася Аліна.

Аня — монашка

Аня з’явилася на вечірці в костюмі монашки. Незважаючи на закрите врання, дівчина мала дуже ефектний вигляд — з червоними губами і виразними очима. «Монашка з такими очима — вогонь!» — сказав Макс, побачивши Аню. Вона, в свою чергу, зазначила: «Це суперечливий образ. Демона в очах ти ніяк не сховаєш, хоч скільки одягайся в костюм монашки».

Нагадаємо, минулого тижня Макс попрощався з Олею і Анею.

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Як розвиватимуться стосунки головного героя з іншими учасницями — дивіться цієї п’ятниці, 24 квітня, о 19:00 у романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ!

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