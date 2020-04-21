Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» є адаптацією американського фільму 2001 року. Але що ж станеться в 3 і 4 серіях? Читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Сорокарічна Тетяна Скворцова – акушерка-гінекологиня, головна лікарка пологового будинку, присвячує всю себе порятунку породіль і новонароджених. Але в її власній сім’ї наростають проблеми. Вона конфліктує з дочкою і через роботу постійно свариться з чоловіком, навіть забувши про його день народження. Не встигнувши вимолити в нього пробачення, Таня їде рятувати породіллю Ірину Никифорову, але дівчина помирає під час пологів.

Тетяна робить померлій кесарів і рятує її дитину. Лікар швидкої допомоги не вірить їй і стверджує, що породілля на момент операції була ще жива. Значить, Тетяна – вбивця.

Судмедекспертиза показує, що Ірина Никифорова буцімто померла від операційної травми, проте Тетяна запевняє, що в породіллі був синдром Бругада, який став причиною смерті. У її справі проводять розслідування, Скворцову усувають з посади головлікарки і призначають начмеда Аллу виконувати її обов’язки. Тетяна приймає допомогу від Дмитра, а вдома знаходить сережку Алли…

Video: «Акушерка»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс) Серіал Акушерка - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 21.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

Дивіться 3 і 4 серії «Акушерки» на телеканалі СТБ вже сьогодні о 20:15!

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