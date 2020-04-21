Ольга Морозова – українська актриса кіно і театру, а також педагог з акторської майстерності. З понеділка по четвер о 20:15 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися фантастичною грою професіонала у новому серіалі «Акушерка». Читайте біографію Ольги Морозової просто зараз!

Акторську професійну освіту Ольга Морозова отримала на театральному факультеті в Академії мистецтв ВДАІ, де вчилася з 2000 по 2005 рік. Куратором курсу у Ольги був професор Надточій Сергій Олександрович.

На театральній сцені Ольга дебютувала в 2005 році в ТЮЗі (до 2008 року), а також паралельно працювала в молодіжному театрі (2005-2008). З 2008 до 2013 року актриса Ольга Морозова грала на сцені Київського Вільного театру. У кіно Ольга дебютувала в 2010 році в багатосерійному детективі «Згідно із законом» (25 серія), де виконала роль Віки. У 2012 році працювала педагогом зі сценічного мовлення в «Школі Останкіно» (при кіностудії Довженка в Києві).

Фільмографія актриси на сьогодні складається з 50 кінопроєктів. У 2019 телеглядачі могли побачити талановиту і затребувану актрису в десяти різних повнометражних фільмах і серіалах. Це такі проєкти, як «Без коливань», «Розтин покаже», «Зустріч однокласників», «Інше життя Анни», «Зоя», «Капітанша» -2, «Маркус», «За різними берегами», «Слуга народу- 3. Вибір» і «Таємна любов».

Сьогодні Ольга не тільки займається акторською діяльністю, а й викладає в театрі-студії «Образ» і «UFS». Артистка має досвід озвучування не тільки повнометражних і анімаційних фільмів, а й реклами на радіо.

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