«Акушерка»: Біографія Миколи Боклана

З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать медичну драму «Акушерка». У ній зіграв талановитий актор Микола Боклан. Читайте його біографію просто зараз!

Крім того, що у Миколи – 138 робіт в 138 проєктах, він ще – Заслужений артист України, харизматичний чоловік, талановитий театральний і кіноактор, брат народного артиста України Станіслава Боклана.

Він зіграв десятки ролей в українських фільмах і серіалах. Микола Боклан щороку радує шанувальників, з’являючись в нових проєктах на екрані і продовжуючи виходити на підмостки Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Український актор Микола Боклан народився в Києві восени 1963 року. На момент його появи в родині підростав старший на 3 роки син Станіслав. Брат Миколи – Станіслав Боклан – народився в селі неподалік від українського Житомира, але до моменту появи другої дитини батьки перебралися до столиці.

Брати вибрали акторську професію, але в театрі або на знімальному майданчику їх дороги не перетиналися. У них різні творчі біографії і «почерк» гри. Але успіху і впізнаваності домоглися обидва, у них є шанувальники і солідний багаж у вигляді фільмографії і десятків зіграних театральних ролей.

На сцену Молодого театру Боклан-молодший виходив недовго. Пізніше він зізнався, що на цих підмостках не вдавалося реалізувати себе повною мірою. Але вже пізніше Боклан влаштувався в Театр драми і комедії на лівому березі. Тут Микола Боклан прослужив 20 років, побувавши в образі Касіо в спектаклі «Венеціанський мавр», Олексія Вронського в «Анні Кареніній», герцога Бекінгема в «Річарді III», доктора Куїлті в «Лоліті» і навіть в ролі командира Губи в постановці «Граємо Чонкіна».

Кінодебют Миколи Боклана відбувся в 1979 році в драматичній стрічці «Вавилон ХХ», режисером якої виявився знаменитий в Україні Іван Миколайчук. Боклан відомий і як артист дубляжу. В озвучці Миколи Володимировича вийшли анімаційні фільми «Шрек», «Рататуй», «Кунг-фу панда» -2 і «Звірополіс».

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