На телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15 виходить серіал «Акушерка». У картині зіграли як молоді актори-початківці, так і вже відомі улюбленці публіки. Кого ми ще побачимо в інтригуючій картині? Детальніше про акторів серіалу «Акушерка» читайте в матеріалі.

Серіал Акушерка 1 серія: дивитись онлайн

Фатіма Горбенко

Фатіма народилася 25 вересня 1987 року в Одесі. У 2010 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимової). Була актрисою Київського Молодого театру і зіграла в приголомшливому українському серіалі «Кріпосна».

Андрій Мостренко

Народився 10 січня 1972 року. У 2002 році закінчив Миколаївський філіал Київського університету культури і мистецтв (курс О. Г. Ігнатьєва). З 1993 по 2006 рік працював в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. З 2007 року – актор Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Заслужений артист України.

Олександр Єфремов

Олександр народився 6 лютого 1986 року. У 2007 році закінчив Білоруську державну академію мистецтв (курс Л. А. Монаковим). Артист Мінського Театру-студії кіноактора.

Ольга Морозова

Ольга народилася 16 липня 1983 року в Воронежі. У 2005 році закінчила Воронезьку державну академію мистецтв (художній керівник – В. А. Надточій). У 2005-2008 рр. працювала в Воронезькому ТЮГу, в 2006-2008 рр. – в Воронезькому молодіжному театрі. З 2008 по 2013 рр. – актриса Київського Вільного театру.

Сергій Дзялік

Народився 3 серпня 1974 року. У 1996 році закінчив Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського (майстерня М. І. Тягніенко). Грав на сцені Академічного російського драматичного театру імені Пушкіна (Харків). Актор Нової сцени.

Микола Боклан

Микола народився 13 жовтня 1963 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1988 року працював в Київському Молодому театрі, з 1997 року – актор Київського державного академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Заслужений артист України.

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