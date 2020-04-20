«Супермама»: чим зацікавить глядачів 9 випуск проєкту від 20.04.2020
Сьогодні, 20 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. Цього тижня в бій вступить нова четвірка учасниць: богемна співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина екс-Холостяка і мама-друг. У перший день учасниці вирушать у гості до екстравагантної співачки Анни Діді, яка народила від незнайомця. Як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.
Цього тижня четвірка нових учасниць зійдеться в битві за звання Супермами. Богемна мама-співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина екс-Холостяка і мама-друг. Чим здивують і шокують учасниці, а також який скандал відбудеться під час фіналу?
У перший день конкурентки вирушать оцінювати материнство, саморозвиток і хазяйновитість богемної мами-співачки Анни Діді. Жінка виховує свого сина за тибетською системою. Її син ‒ бог і цар. Анна дозволяє йому все і ніколи не карає.
Більше на тему: У шоу «Супермама» візьме участь дружина «Холостяка» Дмитра Черкасова
У 9 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Як відбудеться знайомство четвірки нових учасниць?
- Чому історія знайомства Анни з батьком її дитини шокувала конкуренток?
- Як мами поставляться до тибетської системи виховання?
- Чому історії з особистого життя Анни введуть у ступор учасниць?
- Яку незвичайну розвагу приготувала для конкуренток Анна Діді?