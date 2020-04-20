Сьогодні, 20 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. Цього тижня в бій вступить нова четвірка учасниць: богемна співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина екс-Холостяка і мама-друг. У перший день учасниці вирушать у гості до екстравагантної співачки Анни Діді, яка народила від незнайомця. Як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Цього тижня четвірка нових учасниць зійдеться в битві за звання Супермами. Богемна мама-співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина екс-Холостяка і мама-друг. Чим здивують і шокують учасниці, а також який скандал відбудеться під час фіналу?

У перший день конкурентки вирушать оцінювати материнство, саморозвиток і хазяйновитість богемної мами-співачки Анни Діді. Жінка виховує свого сина за тибетською системою. Її син ‒ бог і цар. Анна дозволяє йому все і ніколи не карає.

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У 9 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Як відбудеться знайомство четвірки нових учасниць?

Чому історія знайомства Анни з батьком її дитини шокувала конкуренток?

Як мами поставляться до тибетської системи виховання?

Чому історії з особистого життя Анни введуть у ступор учасниць?

Яку незвичайну розвагу приготувала для конкуренток Анна Діді?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 9 випуск проєкту від 20.04.2020 Супермама 9 випуск: Богемна співачка, королева краси і бодіпозітіва, дружина Холостяка і мама-один. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова на знайомстві

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