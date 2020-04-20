Сьогодні, 20 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 9 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання протягом тижня будуть оцінювати одна одну. У перший день проєкту учасниці вирушили в гості до екстравагантної мами-співачки Анни Діді. Чи може вона боротися за звання кращої мами і які зауваження їй зробить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

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Після знайомства учасниці вирушили оцінювати материнство, саморозвиток і хазяйновитість екстравагантної Анни Діді. Вона ‒ співачка, яка обожнює свого сина і мотоцикли. Анна займається виключно улюбленою справою ‒ співає і пише пісні. Свого сина Леона жінка виховує за тибетською системою. Вона не карає його. Для неї до п’яти років він цар і бог, і вона повністю підпорядковується його бажанням. Але чи може волелюбна Анна претендувати на звання Супермами? У цьому вирішив розібратися мамконтроль, який прийшов до неї в гості.

Анна зустріла суперниць у дуже короткому халатику з глибоким декольте, чим просто шокувала їх. Мами відразу хотіли пограти з маленьким Леоном, однак він мав інші плани: хлопчик вередував і геть не хотів іти на контакт. У бесіді Анна розповіла, що виховує його за тибетською системою, і така поведінка для нього цілком нормальна. Але решта учасниць не зрозуміли таких методів. Матусі вважають, що Анна дуже мало уваги приділяє розвитку свого сина.

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Також учасниць шокував той факт, що Анна віддала Леона в дитячий садок, коли йому виповнився лише рік. Окрім того, вони здивувалися, коли богемна співачка зізналася, що їй не дано бути ідеальною мамою і вона не хоче проводити багато свого часу з сином, оскільки вважає за краще писати пісні і приділяти увагу своєму коханому чоловікові. На думку Анни, вона ‒ переносник плода., а її місія ‒ народити і випустити дитину в світ.

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Під час бесіди з учасницями Анна також розповіла історію знайомства з батьком свого сина. Жінка побачила його в караоке і запитала, чи можна від нього завагітніти. Чоловік погодився. А от нинішній коханий співачки переїхав до неї через три дні після знайомства.

Що скаже Дмитро Карпачов стосовно тибетської системи виховання? Які поради дасть? Дізнайтеся всі подробиці в 9 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 9 випуск: Народила від незнайомця ‒ якими іще одкровеннями поділиться Анна Діді? Супермама 9 випуск: Народила від незнайомця - якими ще одкровеннями поділиться Анна Діді? Як таку поведінка прокоментує Дмитро Крпачев

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