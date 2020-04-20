Гороскоп на 21 квітня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто присвятити день сім’ї, а хто може використати карантин із користю і навчитися чогось нового? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Ви втомилися. Як і всі. Якщо вас накриє хандра, намагайтеся врятуватися роботою або улюбленим хобі. Залишилося трохи.

Телець

Ви занадто все драматизуєте. Через це самі собі псуєте настрій. Спробуйте не вигадувати зайвого і не накручувати себе.

Близнюки

Вас накрила невелика криза. У складній ситуації намагайтеся пристосуватися до нових умов існування.

Рак

У вас багато планів на майбутнє. Деякі з них ви зможете реалізувати вже зараз. Будьте дуже уважні і не витрачайте гроші на дурниці.

Лев

Деяким планам не судилося збутися. Однак це зовсім не означає, що ваше життя стане від цього гіршим. Зачекайте трохи. Скоро все налагодиться.

Діва

Вам варто проявити розсудливість. Намагайтеся не виходити на вулицю без зайвої потреби. І особливо не беріть із собою на вулицю дітей. Як би складно вам не було.

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Терези

Ваші плани зазнають деяких змін. Приділіть увагу своєму здоров’ю. Замовте вітаміни і займіться спортом.

Скорпіон

Присвятіть весь день сім’ї. Придбайте настільні ігри і зіграйте в монополію або дженгу. Це підніме настрій у такій непростій ситуації.

Стрілець

Ви потихеньку починаєте божеволіти. Спробуйте взяти себе в руки. Кілька зайвих кілограмів ‒ не біда. Займіться йогою ‒ і все піде.

Козеріг

Ви дуже довго і багато працювали. Тепер, опинившись у вимушеній відпустці, не опускайте руки. У вас є фінансова подушка. А після карантину зможете почати нову справу.

Водолій

Настав час учитися. Так-так, вам не почулося. Використовуйте карантин з користю. І кулінарна книга вам допоможе. Хто знає, можливо, ви ‒ новий Джеймі Олівер.

Риби

Трохи депресивний настрій може зіпсувати вам день. Однак не беріть усе близько до серця. І важкого в руки теж брати не варто. Все чудово. Не засмучуйтесь.

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