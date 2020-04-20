Сьогодні, 20 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць розпочнуть боротьбу за звання Супермами. Богемна мама-співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина «Холостяка» і мама-друг. Хто гідний перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, хто отримає найвищу оцінку від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

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Богемна мама-співачка Анна Діді

Богемна мама-співачка Анна Діді виховує свого сина за тибетською системою. Він для неї бог і цар. Мама зовсім ніяк не карає свою дитину і нічого не змушує робити. Вона повністю довіряє своїй інтуїції.

Дружина «Холостяка» Олександра

Олександра ‒ дружина екс-Холостяка Дмитра Черкасова. Її діти від народження живуть за режимом, який максимально позитивно позначається на їхньому здоров’ї та психіці.

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Королева краси і бодіпозитиву Даша

Королева краси і бодіпозитиву Даша практично від народження виховує у своїх дітях самостійність. Вона дуже рідко куховарить, оскільки вважає, що її діти в змозі самостійно підійти до холодильника і, якщо треба, щось собі приготувати.

Мама-друг Яна

Яна ‒ весела подруга для своїх двох синів. Жінка впевнена, що зрозуміє абсолютно будь-яку ситуацію, в яку можуть потрапити її діти. Вона не бачить нічого страшного в тому, якщо її сини захочуть вилаятися в її присутності.

Котра з учасниць гідна звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ.

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