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«Анна Герман»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

20.04.2020

Сьогодні о 22:40 на телеканалі СТБ відбудеться показ довгоочікуваного серіалу «Анна Герман». Це історія про співачку, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і довго залишалася прикутою до лікарняного ліжка. Але що ж станеться в 1 і 2 серіях? Читайте просто зараз.

Кінець 30-х років. Радянська влада безжально нищить представників національних меншин. Сім’я Герман — німецькі колоністи з Ургенча. Ірма, Ойген, трирічна Аня, однорічний Фрідріх і бабуся живуть у постійному страху арешту. Несподівано в місті з’являється давній шанувальник Ірми, чекіст Валентин. Він усе ще закоханий у неї і вирішує, нарешті, завоювати Ірму. Валентин віддає наказ про арешт її чоловіка. 10 років без права листування або зрада сім’ї. Що вибере Ірма?

Дивіться у 1 і 2 серіях «Анни Герман» на телеканалі СТБ.

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