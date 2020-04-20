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«Акушерка»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

20.04.2020

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» є адаптацією американського фільму 2001 року. Але що ж станеться у 1 і 2 серіях? Читайте просто зараз!

Сорокарічна Тетяна Скворцова  – акушер-гінеколог, лікар пологового будинку, що присвячує всю себе порятунку породіль і новонароджених. Проте в її власній сім’ї наростають проблеми. Вона конфліктує з дочкою і через роботу постійно свариться з чоловіком, навіть забувши про його день народження. Не встигнувши вимолити в нього прощення, Таня їде рятувати породіллю Ірину Нікіфорову, але дівчина помирає під час пологів.

Тетяна робить померлій кесарів і рятує її дитину. Лікар швидкої допомоги не вірить їй і стверджує, що породілля на момент операції була ще жива. Значить, Тетяна – вбивця. Але як вона викрутиться з цієї ситуації?

Дивіться в 1 і 2 серіях «Акушерки» на телеканалі СТБ.

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