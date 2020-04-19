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Гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня 2020 року від екстрасенсів СТБ

19.04.2020

Гороскоп на тиждень з 20 квітня по 26 квітня 2020 року розповість вам, як правильно розпланувати тиждень. В який день краще сісти за роботу, а в який — присвятити час собі. Пам’ятайте головне, про що б не розповів гороскоп, зірки, найважливіше — це залишатися вдома і стежити за своїм здоров’ям.

Гороскоп на тиждень – Овен

Слушну пораду можете дати тільки ви. На початку тижня необхідно буде зосередитися на собі і своїх проблемах. Також можете зіткнутися зі складним вибором. Прислухайтеся до свого серця, воно вже давно знає відповідь.

Гороскоп на тиждень Телець

Постарайтеся зберегти позитив. Як би складно вам не було, пам’ятаєте, що в будь-який момент можете зателефонувати старим друзям. Також на цьому тижні на вас чекає велика покупка.

Гороскоп на тиждень Близнюки

Терпіння і труд — запорука успіху. А ось вашій другій половині цьому варто повчитися у вас. Спробуйте поговорити з коханою людиною і пояснити свої прагнення. Але постарайтеся 50% часу присвятити роботі, а 50% — своєму коханню.

Гороскоп на тиждень Рак

Образа не зробить вас щасливою людиною, навчіться прощати. Запам’ятайте, всі люди роблять помилки, і навіть ви небезгрішні. І нехай Раки зараз захотіли перервати такий міцний зв’язок, незабаром дуже пошкодують про це.

Гороскоп на тиждень Лев

Поставтеся уважно навіть до легкої застуді. Паніку і тривогу бити не варто. Але точно потрібно слідувати правилам карантину і зайвий раз не гуляти в багатолюдних місцях. Зірки настійно радять берегти себе. Полежте вдома, попийте мікстури і за декілька днів приступайте до реалізації найсміливіших ідей.

Гороскоп на тиждень  Діви

Тиждень обіцяє бути сповненим позитивом і приємними новинами. Налаштовуйтеся на краще. Годі обдумувати все те, що не складається. Час вирішить цю проблему самостійно. Проте якщо відчуваєте, що це дійсно ваше, то зірки радять активізуватися і спробувати ще раз. Слідкуйте також за своїм самопочуттям. Хвороба вас омине, проте подбайте про імунітет.

Гороскоп на тиждень Терези

Ви сповнені сил і впевненості в собі! На вас звалиться стільки справ, що іноді ви не будете встигати все переварити і зібрати «пазл» воєдино. Але це вартує винагороди, яка чекає на вас попереду. До кінця тижня отримаєте приємний бонус.

Гороскоп на тиждень Скорпіон

Ближче до кінця тижня ви впораєтеся з усіма проблемами і відповісте самому ж собі на головні питання. Це буде маленька перемога над собою, яка відкриє нові грані. Пам’ятайте, що час закінчити з пригніченням себе.

Гороскоп на тиждень Стрілець

На цьому тижні для вас головне відшукати гармонію в собі. Якщо поглянути на ситуацію пильно, ваші плани грандіозні і мають право на життя. Однак після карантину. Поки займайтеся доопрацюванням дрібниць, адже з них складається весь успіх.

Гороскоп на тиждень Козеріг

Тиждень буде не найлегшим, але ви впораєтеся. Нормалізуйте режим сну, щоб сили вас не покинули вже на початку тижня. За час карантину ви багато спите, а працюєте мало. Тому відновлений режим піде на користь. Якщо будете щось не встигати, не бійтеся попросити про допомогу.

Гороскоп на тиждень – Водолій

Займіться на цьому тижні самовдосконаленням. Все те, що ви давно хотіли втілити в життя, варто почати робити прямо зараз! У вас є час і бажання. Витрачайте сили на себе, на пізнання нового. А ще в середині тижня ви зможете вирішити багато фінансових питань.

Гороскоп на тиждень Риби

Стільки сил витрачено, а енергію потрібно відновлювати. Людей, які змушують вашу нервову систему бунтувати, приберіть кудись подалі. Звичайно, не варто створювати конфлікти, але час усамітнитися з самим собою — найкращий варіант для вас.

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