Гороскоп на тиждень з 20 квітня по 26 квітня 2020 року розповість вам, як правильно розпланувати тиждень. В який день краще сісти за роботу, а в який — присвятити час собі. Пам’ятайте головне, про що б не розповів гороскоп, зірки, найважливіше — це залишатися вдома і стежити за своїм здоров’ям.

Гороскоп на тиждень – Овен

Слушну пораду можете дати тільки ви. На початку тижня необхідно буде зосередитися на собі і своїх проблемах. Також можете зіткнутися зі складним вибором. Прислухайтеся до свого серця, воно вже давно знає відповідь.

Гороскоп на тиждень – Телець

Постарайтеся зберегти позитив. Як би складно вам не було, пам’ятаєте, що в будь-який момент можете зателефонувати старим друзям. Також на цьому тижні на вас чекає велика покупка.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Терпіння і труд — запорука успіху. А ось вашій другій половині цьому варто повчитися у вас. Спробуйте поговорити з коханою людиною і пояснити свої прагнення. Але постарайтеся 50% часу присвятити роботі, а 50% — своєму коханню.

Гороскоп на тиждень – Рак

Образа не зробить вас щасливою людиною, навчіться прощати. Запам’ятайте, всі люди роблять помилки, і навіть ви небезгрішні. І нехай Раки зараз захотіли перервати такий міцний зв’язок, незабаром дуже пошкодують про це.

Гороскоп на тиждень – Лев

Поставтеся уважно навіть до легкої застуді. Паніку і тривогу бити не варто. Але точно потрібно слідувати правилам карантину і зайвий раз не гуляти в багатолюдних місцях. Зірки настійно радять берегти себе. Полежте вдома, попийте мікстури і за декілька днів приступайте до реалізації найсміливіших ідей.

Гороскоп на тиждень – Діви

Тиждень обіцяє бути сповненим позитивом і приємними новинами. Налаштовуйтеся на краще. Годі обдумувати все те, що не складається. Час вирішить цю проблему самостійно. Проте якщо відчуваєте, що це дійсно ваше, то зірки радять активізуватися і спробувати ще раз. Слідкуйте також за своїм самопочуттям. Хвороба вас омине, проте подбайте про імунітет.

Гороскоп на тиждень – Терези

Ви сповнені сил і впевненості в собі! На вас звалиться стільки справ, що іноді ви не будете встигати все переварити і зібрати «пазл» воєдино. Але це вартує винагороди, яка чекає на вас попереду. До кінця тижня отримаєте приємний бонус.

Гороскоп на тиждень – Скорпіон

Ближче до кінця тижня ви впораєтеся з усіма проблемами і відповісте самому ж собі на головні питання. Це буде маленька перемога над собою, яка відкриє нові грані. Пам’ятайте, що час закінчити з пригніченням себе.

Гороскоп на тиждень – Стрілець

На цьому тижні для вас головне відшукати гармонію в собі. Якщо поглянути на ситуацію пильно, ваші плани грандіозні і мають право на життя. Однак після карантину. Поки займайтеся доопрацюванням дрібниць, адже з них складається весь успіх.

Гороскоп на тиждень – Козеріг

Тиждень буде не найлегшим, але ви впораєтеся. Нормалізуйте режим сну, щоб сили вас не покинули вже на початку тижня. За час карантину ви багато спите, а працюєте мало. Тому відновлений режим піде на користь. Якщо будете щось не встигати, не бійтеся попросити про допомогу.

Гороскоп на тиждень – Водолій

Займіться на цьому тижні самовдосконаленням. Все те, що ви давно хотіли втілити в життя, варто почати робити прямо зараз! У вас є час і бажання. Витрачайте сили на себе, на пізнання нового. А ще в середині тижня ви зможете вирішити багато фінансових питань.

Гороскоп на тиждень – Риби

Стільки сил витрачено, а енергію потрібно відновлювати. Людей, які змушують вашу нервову систему бунтувати, приберіть кудись подалі. Звичайно, не варто створювати конфлікти, але час усамітнитися з самим собою — найкращий варіант для вас.

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