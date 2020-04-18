Як приготувати смачну паску з цукатами, відкрили таємницю учасники «МастерШеф». Крім самого рецепта, вони розповіли також про секретний інгредієнт, який обов’язково потрібно додати до паски з цукатами. Щоб дізнатися, що це, – читайте матеріал.

Головним ігредієнтом в приготуванні паски є гарний настрій. Насправді, без нього навіть тісто може не піднятися! Тому якщо вам сумно або на серці є якісь переживання, то випікання паски краще відкласти. Але якщо ви щасливі й готові до приготування найсмачнішої паскуиз цукатами, то читайте наш рецепт від учасників проекту «МастерШеф».

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Інгредієнти для паски з цукатами:

Тісто:

свіжі дріжджі – 35 г

цукор – 150 г (помірно солодкий)

борошно – 600 г

молоко – 200 мл

масло вершкове – 350 г

яйця – 5 шт.

цукати – 150 г

сіль – дрібка

цедра 1 лимона

Глазур:

яєчний білок – 1 шт.

цукрова пудра – 125 г

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Приготування паски з цукатами:

Приготування тіста:

Просійте борошно. Не ігноруйте цей момент, тому що так борошно насититься повітрям і випічка стане більш повітряною. Натріть цедру лимона. Форму змастіть маслом і притрусіть борошном. У миску влийте тепле молоко і покладіть дріжджі. Всипте цукор. Розмішайте до розчинення дріжджів.

Додайте третину всього борошна. Накрийте рушником (або харчовою плівкою) і поставте в тепле місце без протягів хвилин на 20. Розтопіть вершкове масло і влийте його в опару, перемішайте. Додайте яйця, цедру лимона і цукати. Ретельно перемішайте. Всипте борошно і замісіть м’яке тісто, воно буде злегка липке. Перекладіть тісто у форму, зайнявши 2\3 її об’єму. Накрийте рушником і дайте постояти з півгодини. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці хвилин 35. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити з тіста сухою. За потреби закрийте верх пергаментом, щоб паска не підгоріла. Готову паску з цукатами злегка остудіть у формі і дістаньте. Поставте на решітку, щоб вона повністю охолола.

Приготування глазурі:

Акуратно відокремте в миску яєчний білок від жовтка, збийте його в міцну піну, додавайте потроху цукрової пудри, продовжуючи збивати. Змастіть білковою глазур’ю повністю холодну паску. Наприкінці прикрасьте паску пасхальною посипкою.

«У дитинстві бабуся робила такі паски з величезною кількістю різних начинок – з лимоном, апельсином, цукатами, шоколадом… Цих ласощів з нетерпінням чекали всі діти!» – згадує один із учасників.

Спробуйте і ви приготувати таку паску з цукатами на нашим рецептом. Смачного!

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