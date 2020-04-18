Завтра, 19 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про феномен Андрія Данилка та про те, на які фобії страждають зірки. Детальніше читайте в матеріалі.

У 6 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як зірки «сходять з розуму» на карантині. Добірка шалених черенджів від селебріті!

Як зберегти стосунки з коханою людиною під час карантину (досвід зірок).

Феномен Андрія Данилка: у чому секрет популярності артиста?

Відверті історії зірок: хто зі знаменитостей поборов рак, а хто потрапляв у небезпечні ДТП?

На які фобії страждають зірки?

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 6 випуск від 19.04.2020 Неймовірна правда про зірок 6 випуск: д xtv феномен Андрія Данилка, а також від яких фобій страждають зірки

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