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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 6 випуск від 19.04.2020

18.04.2020

Завтра, 19 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про феномен Андрія Данилка та про те, на які фобії страждають зірки. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 6 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зірки «сходять з розуму» на карантині. Добірка шалених черенджів від селебріті!
  • Як зберегти стосунки з коханою людиною під час карантину (досвід зірок). 
  • Феномен Андрія Данилка: у чому секрет популярності артиста?
  • Відверті історії зірок: хто зі знаменитостей поборов рак, а хто потрапляв у небезпечні ДТП?
  • На які фобії страждають зірки?

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 6 випуск від 19.04.2020

Неймовірна правда про зірок 6 випуск: д xtv феномен Андрія Данилка, а також від яких фобій страждають зірки

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