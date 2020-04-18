«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 6 випуск від 19.04.2020
18.04.2020
Завтра, 19 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про феномен Андрія Данилка та про те, на які фобії страждають зірки. Детальніше читайте в матеріалі.
У 6 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:
- Як зірки «сходять з розуму» на карантині. Добірка шалених черенджів від селебріті!
- Як зберегти стосунки з коханою людиною під час карантину (досвід зірок).
- Феномен Андрія Данилка: у чому секрет популярності артиста?
- Відверті історії зірок: хто зі знаменитостей поборов рак, а хто потрапляв у небезпечні ДТП?
- На які фобії страждають зірки?
Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 6 випуск від 19.04.2020
Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+