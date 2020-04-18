Битва чорних у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 була дуже видовищною, адже судді цікавим чином перевірили знання та вміння застосовувати різні техніки учасниками. Професіоналів чекав «кулінарний дартс». Хто шокував учасників своєю «негарною» поведінкою, провалив випробування і покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 у 8 випуску – дізнаєтеся вже зараз.

У 8 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинув Володя Чахмахчян!

На битві професіоналів чекав «кулінарний дартс». Кожен отримав по 5 дротиків. Залежно від того, в які сектори потрапить учасник, такі і техніки він повинен застосувати у своїй страві. Володя Чахмахчян повинен був приготувати страву з використанням техніки сувід, шокер, желефікація, емульгування і запікання. Суддям шеф приніс «різноманітність смаків тигрової креветки», яка вкрай їх розчарувала. Ольга Мартиновська зазначила погану презентацію, недосконалість смаку тар-тара і невідповідність текстур інших елементів страви. Професіоналові не вдалося правильно приготувати мус, желе і суфле. Також судді одностайно назвали смак соусу жахливим.

Сказати, що я засмучений – ні. Зараз поясню, чому. Досить певний час я вже не бачу себе переможцем цього проєкту. Тут дуже враховуються нові техніки у світі та останні тренди, якими я не займаюся.

Але піти «красиво» і на позитивній ноті Володі не вдалося. Учасників обурило те, як шеф попрощався з суддями, а саме з Ольгою Мартиновською, яку він відкрито проігнорував. У своє виправдання Чахмахчян сказав наступне:

Я всім суддям сказав велике спасибі та потиснув руки. А які є варіанти з чужою незнайомою жінкою? Якби я був дівчинкою, то міг би обійняти Олю, а так… Що мені, руку їй цілувати? ..

На кухні починається справжнє загострення пристрастей, і це був тільки 8 випуск! Далі буде ще спекотніше! Не пропустіть 9 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 25 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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