Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили 8 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Ну що сказати, з кожним випуском стає все цікавіше, адже боротьба між учасниками загострюється. Кого з професіоналів погубила жадібність у першому ж випробуванні? Чи реально обдурити смакові рецептори м’ясоїда? Про все найцікавіше, що відбулося у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 дізнайтеся в нашому матеріалі.

Перше випробування мало навчити професіоналів краще планувати і раціонально використовувати продукти. Їх завдання полягало у приготуванні однієї страви, яка продемонструє їх максимальний кулінарний рівень. Але учасники за звичкою «винесли» комору. І тут якраз на учасників чекав несподівана пастка. Після приготування страв Ектор зважить кулінарні відходи кожної команди.

Сашу Цвігуна погубила жадібність Толіка Цуперяка і вони першими одягли чорні фартухи. Найменша вага відходів виявилася у Насті Кобиляцької та Юлії Жигуліної (Кушнір). Після дегустації страв судді особливо високо оцінили цукерки від Єфима Кравченка і Едіка Канаряна, а за загальним результатом найкращою стала пара Максима Висоцького і Влада Єрмакова. А ось Володя Чахмахчян і Влад Міцкевич принесли суддям сирі кальмари, через що приєдналися до Саші і Толіка одягнувши чорні фартухи.

Вперше у цьому сезоні до шеф-кухарів приїхали у гості відомі титуловані важкоатлети! Завданням команд, капітанами яких стали Влад Єрмаков (червоні) і Максим Висоцький (сині), було нагодувати сімох богатирів білковим обідом. Але цього разу страви повинні бути без єдиного грама м’яса. З різницею у один голос перемогла синя команда. Чорний фартух дістався Віктору Самардаку через те, що саме він готував котлети для бургерів, які виявилася менш смачними і схожими на справжнє м’ясо.

На битві чорних судді вирішили цікавим чином перевірити знання та вміння застосовувати різні техніки учасників. Професіоналів чекав «кулінарний дартс». Кожен отримав по 5 дротиків. Залежно від того, в які сектори потрапить учасник, такі і техніки він повинен застосувати у своїй страві. Чия страва виявилась найгіршою і що так сильно обурило професіоналів після битви чорних?

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