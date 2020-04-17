Зважені, але не щасливі: чого чекати від 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2
17.04.2020
У минулому випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ніхто не покинув кухню проєкту. Але чи будуть судді так само прихильні? Вперше у цьому сезоні, у 8 випуску до шеф-кухарів приїдуть в гості відомі титуловані важкоатлети. Команди повинні нагодувати сімох богатирів-м’ясоїдів стравами без єдиного грама м’яса! Чого ще варто чекати від 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2?
Детальніше дивіться у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:
- Кого з професіоналів підведе жадібність?
- Чи зможуть кулінари вразити спортсменів виключно рослинною їжею?
- Чому випробування з богатирями може обернутися тотальним провалом професіоналів?
- І чи попрощається хтось із учасників з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2 у 8 випуску?
Не пропустіть 8 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 18 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!
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