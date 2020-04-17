Щорічно православні християни відзначають Великдень. Це свято належить до «перехідних», дата якого змінюється щороку. А відповідно і вихідні. Тому українців цікавить, скільки вони відпочиватимуть у квітні і які вихідні дні на Великдень 2020 року.

У 2020 році православний Великдень випадає на 19 квітня. Згідно з українським законодавством, якщо свято випадає на неділю, наступний за ним понеділок оголошується неробочим днем. Це означає, що у 2020 році українці будуть відпочивати 18, 19, 20 квітня — суботу, неділю і понеділок.

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Зазначимо, що графіки вихідних розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди носить рекомендаційний характер. Згідно КЗпП, остаточне рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

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